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十条措施发布 “双节”黄金周开心游龙江

2023年09月21日08:46 | 来源：黑龙江日报
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原标题：“双节”黄金周 开心游龙江

绚丽多彩的五花山色，回归自然的采摘之旅，秋韵悠长的乡野时光……一幅幅壮美的秋日图景正在龙江大地徐徐展开。“双节”将至，为满足广大游客假期出游需求，20日，黑龙江省文旅厅举行中秋国庆假期“开心游龙江”十条举措新闻发布会，并发布龙江秋季旅游产品线路。

精心打造精品旅游线路 。全省各市地围绕“龙江金秋，多彩油画”主题，推出五花山色游、农业观光游、丰收采摘游、温泉度假游、观光自驾游等“全谱系”秋季旅游产品。“双节”期间，十三条省级精品旅游线路可供游客畅游龙江，包括哈尔滨“多彩秋色，浪漫度假之旅”；齐齐哈尔“邂逅鹤城之旅”；牡丹江赏五花山色，享多彩之秋主题线路；佳木斯“农业康养自驾之旅”；大庆“民族风情体验之旅”；鸡西“五花山色登山之旅”；双鸭山“金秋浪漫之旅”；伊春“醉美五花山摄影之旅”；七台河“秋韵华章之旅”；鹤岗“秋韵之旅”；黑河“边境秋色之旅”；绥化“乡村胜景之旅”；大兴安岭“遇见中国最北、醉美、最早的秋天之旅”。

深入推进文化旅游等业态融合发展。将以旅游经济带动多产业融合发展，组织“旅游中国，美好生活”全国秋季旅游宣推活动、航拍“七彩龙江”启动仪式和龙江金秋多彩油画主题宣推等活动。此外，各市地将举办哈尔滨五花山赏秋节、齐齐哈尔国风趣味游园会、牡丹江“欢腾牡丹江·文旅嘉年华”系列宣推活动、双鸭山饶河县乌苏里江畔露营节、伊春“山盟海誓”浪漫金秋体验季等百余项秋季文旅活动。各地利用博物馆、剧院、体育馆、音乐厅等载体，配套举办各类展览展演、演唱会、音乐会、体育运动等活动，促进多产业融合发展。

创新举办形式多样的文旅促消费活动。推出一批新场景、新形式、新体验文旅活动。全省将开展“醉美红叶”“丰收节”“自驾露营”“中秋国庆欢乐惠”等特色促消费文旅活动，重点围绕“黑土优品”“九珍十八品”“黑龙江礼物”等特色产品，创新营销手段，打造消费热点、网红打卡地。

策划提供丰富多彩的文化盛宴。举办首届金秋演艺旅游节，以“1234+N”系列演出形式呈现，策划1台精品文艺晚会，打造2项地市节庆活动，覆盖3类艺术演出团体，引进4部国内外精品剧目，推出N个系列专场演出，营造“天天有演出、处处有惊喜”的艺术舞台。

升级完善景区景点设施设备。提升旅游景区景点停车场、旅游厕所、垃圾中转、标识系统等设施。加快升级景区游览、餐饮、住宿、购物等旅游消费场所，提升便捷化和舒适度。

此外，我省还将营造高质量旅游环境，督促涉旅企业和从业人员提升服务质量，增加旅游班车班次，确保游客出行便利；大力整顿旅游市场秩序，引导行业组织倡导诚信经营，提升12345举报热线效能，做到接诉即办、先行赔付，全力维护好游客的合法权益；抓好旅游安全生产工作，建立健全应急处置机制，营造文旅市场安全环境；强化全方位宣传推介，通过整合宣传资源，进行靶向营销投放，再次叫响“北国好风光，美在黑龙江”旅游品牌等。（记者 刘欣）

(责编：曹淼、李源)
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