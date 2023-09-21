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2023成渝双城消费节将于9月27日启动

2023年09月21日08:49 | 来源：人民网－重庆频道
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原标题：2023成渝双城消费节将于9月27日启动

20日，重庆市商务委发布消息，经川渝两地共同协商，“2023成渝双城消费节”将于9月27日-10月31日举行，通过抢抓“金九银十”传统消费旺季，双城联动促销助力，在川渝两地掀起新一轮消费热潮。

本次活动由重庆和四川两地商务、文旅、发改、外事及金融等部门共同举办，以“相约成渝·乐享双城”为主题，按照“1+4+5+N”的活动模式，整合成渝两地优质资源，重点开展1场“启动仪式”，举办“双城记联展、双城国际名品联展、双城主理人串门、成渝两地消费攻略推荐”4项主题活动，并联动川渝“文旅、家居、购物、美食、金融”五大领域，开展游山水、焕新家、购潮品、享美食、惠生活5大主题促销；按照“一城一特色”“一行业一主题”举办N场特色鲜明亮点活动，积极发动川渝两地百余个市、州、区县深度参与，注重打通吃住行、游购娱及线上线下各个环节，组织逾100家购物中心，1000余家企业和上万个品牌商家联动联袂，合计投入5亿元促销资金，共计开展300余项双城联动促销活动，深度释放两地消费市场潜力。

9月27日19时30分，“2023成渝双城消费节”将在观音桥商圈圆形广场启幕。开幕式现场将发布60余个川渝新消费场景及10条巴蜀文化旅游走廊主题游线路，一个集合成渝两地商圈、特色街区、消费地标、旅游胜地、文化场馆等，向市内外消费者提供集“吃购娱游住行”于一体的消费指南也将在启动仪式上进行发布。江北区观音桥商圈作为本次活动的主会场，将于9月27日-10月4日开展为期8天的主题活动，通过聚集双城国际品牌和特色品牌，优化消费供给品质，提升国际消费集聚辐射力。

各区县积极响应双城消费节号召，积极开展多元化主题促消活动，点燃全市消费热情。其中，南岸区以“驱动双城新消费 共享全球新机遇”为主题，举办2023重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀·国际融合采洽会；涪陵区以“水”为媒，开展白鹤梁旅游文化节；荣昌区开展“品味双城·千年盛宴”成渝地区双城经济圈美食体验周活动；万州区举办2023三峡美食文化节暨万州烤鱼节。除此之外，还有巴南区陆海之约·2023畅享巴南主题活动季、九龙坡区“万盒齐发”文旅主题盲盒活动、江津区第九届中国（江津）富硒美食节、垫江县第五届中国（垫江）石磨豆花美食文化节等精彩活动将陆续举办。同时，四川省也将围绕双城经济、线上消费、美食消费重点推出“川货电商节”“味美四川”餐饮汇等系列活动，举办驾享未来、不夜成都、运动嘉年华、天府时尚发布、品味生活周等5个“蜀里安逸”消费促进活动，加强双城联动，引爆两地消费热情。

活动期间，围绕“一行业一主题”，发动文旅、家居、百货、美食、金融五大行业广泛开展惠民促销活动。一是联动知名景区景点开展“游山水”系列文旅活动。二是联动家居重点企业开展“焕新家”主题促销活动。期间，重庆市定制家居协会将组织各大家居品牌举办“重庆惠民家博会”，通过银联“云闪付”平台发放3000万元惠民消费券。三是联动各购物中心及商场让利近8000万元，开展“购潮品”惠民促销活动。四是联动支付宝、美团、新光天地、重庆天地等平台及商场投入近5000余万元开展“享美食”主题活动，相继举办“成渝双城火锅美食节”“潮流夜生活”、第三届台湾美食节、“天地餐厅周”等系列美食促销活动。五是联动银行及石油等重点企业开展“惠生活”活动，派发满减抵扣券5000余万元。（记者 冯文彦）

(责编：曹淼、李源)
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