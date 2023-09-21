中央气象台发布大风黄色预警
2023年09月21日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，9月21日08时至22日08时，新疆东部、西藏西部、青海西部、甘肃西部等地部分地区将有5-6级、阵风7级的风；黄海中东部和东南部海域将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中部分海域风力可达9级、阵风10-11级。
防御指南：
1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶和人员应回港避风，防止船舶走锚、搁浅和碰撞，相关部门应加固港口设施，充分做好防范准备；
2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；
3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，停止露天集会，切断户外危险电源，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；
4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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