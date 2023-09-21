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业界：高素质职工队伍是行业高质量发展基石

2023年09月21日10:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月21日电 （记者乔雪峰）家电服务业是提高人民生活品质、提升人民幸福感的重要行业。近年来，家电智能化、绿色化、高端化发展趋势不断推进，对广大家电服务工程师精湛技艺、推陈创新提出了更高要求。

记者获悉，9月20日，全国行业职业技能竞赛——金刚钻·第十一届全国家电服务业职业技能竞赛落幕，该竞赛由人社部中国就业培训技术指导中心、全总中国财贸轻纺烟草工会、中国家用电器服务维修协会共同主办，共80个代表队，160名选手参加了全国决赛。

据中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏介绍，竞赛自2003年起至今已成功举办十届，竞赛以“练技术、重人才”为核心，旨在培育家电服务业职业技能人才队伍，不断提升家电服务业服务质量，促进家电服务业高质量发展。“本届竞赛激励更多家电服务从业者，特别是青年一代走技能成才、技能报国之路,为家电服务业培养高技能人才和大国工匠发挥了重要作用。”

党的二十大报告将高技能人才、大国工匠作为国家战略人才力量的重要组成部分摆在更加突出位置。“高素质的职工队伍是行业高质量发展的基石。”全国总工会中国财贸轻纺烟草工会副主席王宏伟表示，开展职业技能竞赛，为广大职工比拼技能、切磋技艺搭建了平台，是技能人才队伍建设培养的重要举措。

中国商业联合会副会长张丽君则指出，技艺是行业发展的根基，也是一个从业人员安身立命的根本。“没有金刚钻，别揽瓷器活”说的是手艺的重要、技术的重要。有了金刚钻，就有了千家万户的安心和放心，就解除了消费的后顾之忧。“家用电器维修服务技术要求高、难度大，是商贸流通领域科技含量比较高的行业，通过比赛，让行业的员工成为能工巧匠，更好的服务千家万户。”

刘秀敏表示，协会将继续发挥竞赛在行业技能人才培育中的作用，弘扬技能成才风尚，提升技能人才的职业荣誉感，吸引更多青年走上技能成才之路。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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