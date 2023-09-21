原标题：长寿命锌离子电池研究获新进展

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本报沈阳9月20日电（记者刘勇 见习记者戴宁馨）日前，记者从沈阳工业大学了解到，该校武祥教授团队研制出一种新型正极材料，将锌离子电池的循环寿命提高到6500次，有效改善了锌离子电池寿命短的问题。这将进一步推动锌离子电池研究走向成熟，并为开发可持续能源提供新的方案。

正极材料对电池的工作电压、容量和稳定性起着决定性作用，是整个锌离子电池研究的关键。因此，开发具有高容量和长循环稳定性的锌离子电池正极材料十分重要。武祥教授团队通过水热法将两种具有不同结构的材料复合后发现，正极材料内部形成的界面为锌离子传输提供更多的通道，有利于电荷的快速传输，提高电极比容量。此外，该电极材料还大大降低了锌离子快速迁移的难度，提高了锌离子电池的整体性能。

武祥介绍，水系锌离子电池作为锌离子电池的一种，一直以来都是国内外研究的热点。经过优化的水系锌离子电池具有较高的能量密度，比普通的水系锌离子电池高出近一倍。这也就意味着同样的重量或体积下，可以存储的电能是普通电池的近两倍，非常适合用于移动设备和电动汽车等。同时，较长的循环寿命也使得其在使用过程中更加可靠安全。

“未来，我们还将研制在零下40摄氏度这种极端条件下应用的水系锌离子电池。”武祥说。

(责编：罗知之、杨迪)

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