人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长寿命锌离子电池研究获新进展

2023年09月21日09:17 | 来源：光明日报
小字号

原标题：长寿命锌离子电池研究获新进展

【科技前沿】

本报沈阳9月20日电（记者刘勇 见习记者戴宁馨）日前，记者从沈阳工业大学了解到，该校武祥教授团队研制出一种新型正极材料，将锌离子电池的循环寿命提高到6500次，有效改善了锌离子电池寿命短的问题。这将进一步推动锌离子电池研究走向成熟，并为开发可持续能源提供新的方案。

正极材料对电池的工作电压、容量和稳定性起着决定性作用，是整个锌离子电池研究的关键。因此，开发具有高容量和长循环稳定性的锌离子电池正极材料十分重要。武祥教授团队通过水热法将两种具有不同结构的材料复合后发现，正极材料内部形成的界面为锌离子传输提供更多的通道，有利于电荷的快速传输，提高电极比容量。此外，该电极材料还大大降低了锌离子快速迁移的难度，提高了锌离子电池的整体性能。

武祥介绍，水系锌离子电池作为锌离子电池的一种，一直以来都是国内外研究的热点。经过优化的水系锌离子电池具有较高的能量密度，比普通的水系锌离子电池高出近一倍。这也就意味着同样的重量或体积下，可以存储的电能是普通电池的近两倍，非常适合用于移动设备和电动汽车等。同时，较长的循环寿命也使得其在使用过程中更加可靠安全。

“未来，我们还将研制在零下40摄氏度这种极端条件下应用的水系锌离子电池。”武祥说。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
以艺术之笔赋能乡村振兴 武汉江夏区枫香云堡展美丽乡村画卷
　　人民网北京9月21日电 （欧阳易佳）高校学子回归乡村自然，拿起画笔，为乡村文化建设贡献出自己的一份力量。近日，“2023媒体融合发展论坛”人民日报社采访调研团走进湖北武汉，看湖北美术学院“艺术点亮红土地”团队开展美育实践活动，以艺术之笔赋能乡村振兴，赋予农村新的美、焕发农村新的活力。…
农产品产销迎来传统旺季 中秋国庆期间全国猪肉供应充足
　　人民网北京9月21日电 （记者李栋）中秋、国庆两节临近，农产品产销迎来传统旺季。记者从农业农村部了解到，今年两节期间全国猪肉供应充足，市场仍将保持稳定。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部