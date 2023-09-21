原标题：打造繁荣互惠的经贸“高速路”

一名外国员工在土库曼斯坦列巴普州的中企天然气站内巡检。新华社发

中企参与运营的希腊比雷埃夫斯港是“一带一路”重要枢纽。新华社发

【“一带一路”十周年·发展篇】

从海上航线到陆上“钢铁驼队”，从四通八达的物流网到数字“空中丝路”……十年间，“一带一路”从愿景化为现实，以贸易畅通为保障，创造更多经贸合作新机遇，为开放型世界经济发展增添新动力。

1、“一带一路”上的新图景

丝绸、茶叶、陶瓷，曾经是2000多年前古丝绸之路上的中国畅销品，联通中外的古代著名商路也因之冠名“丝绸之路”。当下，在这条越来越宽广的合作共赢之路上，新图景正徐徐铺展。

日前，装载着40台重型机械装载机的“琳达”号滚装轮在上海外高桥码头启程，前往沙特阿拉伯；同一天，在上海军工路码头，90多辆“中国重汽”“徐工”等品牌的工程机械车辆向圭亚那出发。十年间，“一带一路”倡议已拉动近万亿美元投资规模，中国产工程机械和工程车辆的出口规模也不断扩大。

“我们经常在马群行走的公路上穿梭，去往田地，让客户看一看我们的农机。”吴先生是一家中国农机企业的销售经理。今年上半年，他经常从新疆出发前往中亚各国，有时在塔吉克斯坦的杜尚别，有时在阿富汗的贾拉拉巴德。共建“一带一路”国家对中国农机的需求旺盛，是一片潜力巨大的蓝海。

480辆奇瑞SUV汽车日前从满洲里公路口岸出发，远销共建“一带一路”国家和地区。十年来，中国产汽车出口不断扩大，产品结构逐步向高端化发展，产品国际竞争力不断提升，新能源汽车加快“走出去”的脚步。

在江苏吴江海晨仓储有限公司联想全球成品仓内，一辆辆叉车紧张有序地穿梭于货架和集装箱之间，一批批全新的笔记本电脑被有序装载上车、码放整齐，等待发往哈萨克斯坦。今年1—8月，该公司出口至哈萨克斯坦的笔记本电脑、平板电脑等产品，货值超2.3亿元人民币，同比增长2.7倍。

“一带一路”倡议提出十年来，我国与共建“一带一路”国家的进出口贸易快速增长，增速一直高于外贸整体增速，目前占我国进出口总额的比重超四成。“产业合作更加紧密，互联互通效应凸显，中西部地区表现更加亮眼。”对于我国与共建“一带一路”国家的外贸特点，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良进行了概括。

从今年的具体情况来看，上半年，我国出口的汽车零配件、锂电池、自动数据处理设备的零附件等中间产品都实现较高增长。同期，自共建“一带一路”国家进口能源产品、农产品也保持较快增长。中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等持续发力，我国与“一带一路”合作伙伴互联互通水平大幅提升；中西部地区进出口增长尤其显著。

最新数据显示，今年前8个月，我国对152个“一带一路”共建国家进出口额达12.62万亿元，同比增长3.6%，占我国外贸规模的比重达到46.6%。在保持进出口增长的同时，贸易结构持续优化。机电产品出口增速较快，进口的非资源类产品占比也在逐年增长。

2、搭建合作共赢的平台

南非的坚果，埃塞俄比亚的咖啡，新加坡的橄榄油，俄罗斯的曲奇饼干，乌兹别克斯坦的巧克力，新西兰的牛奶……共建“一带一路”国家的优质食品越来越多地走上中国人的餐桌。

今年1至8月，我国与共建“一带一路”国家食品贸易达到5538.2亿元，较去年同期增长10.4%，较2013年同期增长162%。

古丝绸之路见证了“使者相望于道，商旅不绝于途”的繁荣。共建“一带一路”从落地生根到步步走实，得到越来越多国家积极支持和响应，目前已经吸引全球超过四分之三国家参与，覆盖全球30%人口和40%经济总量。“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。共建“一带一路”不仅为世界各国发展提供了新机遇，也为中国开放发展开辟了新天地。

哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫表示，得益于“一带一路”倡议，近年来，从哈萨克斯坦过境的中欧货物量大增。随着跨境电商高速发展，更多中国产品从中亚“出海”欧洲，哈萨克斯坦参与建设的跨里海运输走廊等通道将为货物及时过境提供有利条件。

贸易的便利和畅通让我国与“一带一路”伙伴产业链和供应链合作更加紧密。中国与共建“一带一路”国家已签署或升级15个自由贸易协定，此外，正在谈判中的有9个，正在研究中的有6个。与“一带一路”共建国家签署的各类自贸协定，能够让进出口产品享受关税优惠政策，不断提高共建国家贸易投资自由化水平。

近日，东莞一家公司顺利办理了530吨芝麻的进口通关手续，这批货物来自多哥共和国，通过享受最不发达国家特别优惠关税待遇，可获得约58万元的关税减免。截至目前，中国已与非洲53个建交国中的52个国家签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。近年来非洲对华农产品出口增长迅速，目前非洲已成为我国最大的芝麻进口来源地。

复旦大学副校长陈志敏认为，“一带一路”倡议为实现全人类互联互通、各国发展共赢搭建了一个平台，为破解全球和平发展难题、构建人类命运共同体提供了中国方案。

3、积极拓展新兴领域合作

商务部副部长郭婷婷指出，今年以来，“一带一路”经贸合作扎实推进，各项工作迈出新步伐、取得新成效，贸易投资基础持续巩固。

从贸易看，规模稳定增长，结构不断优化。新能源汽车、机床和家用电器对共建“一带一路”国家出口增长，农产品、化肥等优质特色产品进口增长；从投资看，双向投资都保持较快增长。共建“一带一路”机制平台建设继续提升。今年以来，商务部积极推进合作机制建设，与2个国家新建了贸易畅通工作组，与5个国家新建了投资合作工作组。我国积极拓展新兴领域合作，与6个国家签署了8个涉及绿色发展、数字经济、蓝色经济以及电子商务、服务贸易等领域的合作备忘录。

郭婷婷强调，下一步，商务部将持续深化与共建国家经贸务实合作，拓展更大的合作空间，取得更多的互利共赢成果。

海关总署持续开展贸易便利化合作。今年以来，与伊朗海关署签署了国际贸易“单一窗口”合作谅解备忘录，与菲律宾、哥斯达黎加、乌兹别克斯坦签署了AEO（经认证的经营者）互认安排。同时，大力提升口岸软硬件水平，优化“一带一路”海关信息共享交换平台。

当前，食品贸易已成为中国与共建“一带一路”国家贸易的新热点。10年来，中国已与171个国家和地区建立海关检验检疫合作关系，签署了农产品食品准入类国际合作文件近400份；食品安全制度体系、标准规则不断完善，境外食品生产企业累计注册已达8万余家。食品贸易便利化水平不断提升。2022年，中国对共建“一带一路”国家进出口食品贸易额达到7863.1亿元人民币，较2013年增长135.3%。

9月15日，“一带一路”海关食品安全合作研讨会在南宁举行。本次研讨会以“保障食品安全，促进贸易发展”为主题，围绕落实“一带一路”倡议精神，加强共建“一带一路”国家食品安全领域合作等内容进行了深入交流研讨，旨在推动共建“一带一路”国家进出口食品安全治理理念共认同、国际规则共完善、全程监管共落实、问题风险共处置，打造共建“一带一路”国家食品安全国际合作共治新平台。

吕大良表示，海关将继续升级发展与共建“一带一路”国家多双边合作机制，大力推动贸易安全便利、检验检疫等领域的合作，把“一带一路”这条造福世界的幸福之路铺得更宽、更远。

（本报记者 张翼）

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经