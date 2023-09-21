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小行星贝努岩石样本将送回地球

2023年09月21日09:21 | 来源：科技日报
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原标题：小行星贝努岩石样本将送回地球

科技日报北京9月20日电 （记者张佳欣）据外媒19日报道，一颗名为“贝努”（Bennu）的小行星的岩石样本将于24日被带回地球并分析，预计其将携带250克2020年收集的岩石材料。美国国家航空航天局（NASA）科学家预测，贝努可能会在2182年9月24日撞击地球，预计碰撞的潜在威力相当于22颗原子弹的爆炸能量。

这颗小行星于1999年被发现，直径约492米，每6年与地球“擦肩而过”一次。虽然它不会构成直接威胁，但它的轨道与地球相交，因此贝努被归类为潜在危险小行星。

过去7年里，NASA一直在制订一项移动或摧毁贝努的计划。2016年9月8日，NASA发射探测器OSIRIS-REx。2020年，OSIRIS-REx降落在贝努的表面，并从一个名为“南丁格尔”的样本点收集了岩石材料。

了解贝努这样的近地小行星的特性和轨迹，对于研究行星防御至关重要。此外，NASA科学任务局副局长尼古拉·福克斯表示：“来自小行星贝努的原始物质有助于揭示45亿年前太阳系的形成，甚至可能揭示地球上生命的起源。”

同时，OSIRIS-REx数据为科学家提供了更加精确的信息，使他们计算出贝努的未来轨迹。最有可能发生撞击的日期（预计轨道距离最近）是2182年9月24日，根据NASA的数据，这一天撞击的可能性为2700分之一，即0.037%左右。到2300年，与地球发生撞击的可能性约为1750分之一。

如果贝努撞击地球，将释放1200兆吨的能量。不过，它比毁灭恐龙的小行星要小得多。

(责编：罗知之、杨迪)
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