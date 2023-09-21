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数千年间，脑容量下降了约10%

人类的大脑是怎么“丢”的？

2023年09月21日09:22 | 来源：科技日报
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原标题：人类的大脑是怎么“丢”的？

大多数人认为脑部进化以线性方式发生：它不断增大，然后进入平台期，最后停止发育，但事实并非如此。对122个人群开展的测量显示，现代成年人的脑容量为900—2100毫升，全球范围内人类的脑容量平均为1349毫升，小于人类石器时代祖先的脑容量。

◎本报记者 刘 霞

长久以来，发育形成更大的脑容量一直被视为人类增强智力并得以“统治”地球的标志。人类进化最后200万年来，人类大脑的容量曾增加到原来的近4倍。但越来越多的证据表明，在上一个冰川期结束后的某个时候，人脑变小了。

美国达特茅斯学院的古人类学教授杰里米·德席尔瓦说：“大多数人认为脑部进化以线性方式发生：它不断增大，然后进入平台期，最后停止发育，但事实并非如此，我们的大脑缩小了，而且失去的脑组织有一只青柠那么大。”德席尔瓦研究小组的计算显示，在过去数千年里，人类的脑容量迅速下降了约10%，相关研究论文发表于瑞士《生态学和进化前沿》杂志。

那么，导致人脑缩小的原因是什么呢？人脑变小了对其功能会产生影响吗？

人脑“悄悄”变小了

美国《发现》杂志在报道中指出，人类大脑的平均尺寸正在缩小，这种缩小始于数万年前。在过去10万年里，智人的平均脑容量减少了约40%。

生活于大约400万年前，被认为代表人类最古老祖先的乍得沙赫人（Sahelanthropus tchadensis）的脑容量约为350毫升。此后，人类的脑容量开始增加。从大约400万年前到大约200万年前，南方古猿（“露西”及其同时代人）的脑容量为500毫升左右。到100万年前，一些直立人的脑容量超过1000毫升。大约13万年前，尼安德特人（标本的脑容量范围为1172—1740毫升）和智人（1090—1175毫升）的平均脑容量达到1500毫升。值得注意的是，自直立人时代以来，人类的体型并没有发生实质性变化，因此脑容量的增加大部分时间都与体型增长无关。

但人类的脑容量一直在不停增加吗？非也！对122个人群开展的测量显示，现代成年人的脑容量为900—2100毫升，全球范围内人类的脑容量平均为1349毫升，小于人类石器时代祖先的脑容量。

德席尔瓦研究小组的计算也显示，在过去15万年间，人脑平均容量基本保持在约1450毫升。但在过去数千年里，这个数值迅速下降了约10%，达150毫升。他们利用化石和现代标本资料，确定人脑的这种缩小情况发生在3000—5000年前。

此外，1988年发表于《人类生物学》杂志上的一篇论文分析了来自欧洲和北非的1.2万余个智人的头骨。研究表明，在过去1万年间，男性和女性的脑容量分别下降了约10%（157毫升）和约17%（261毫升）。

集体智慧发挥作用

人类的脑容量为什么会缩小呢？

有研究人员认为，大脑是人体最耗费能量的器官，虽然现在大脑只占人类体重的2%，但它消耗了近四分之一的能量。通过发明在外部存储信息的方法：洞穴艺术、写作、数字媒体，人类脑容量减少了一些。

英国伦敦自然历史博物馆的古人类学家克里斯·斯特林格和美国艾伦研究所的神经学家克里斯托夫·科克9月8日在接受《华尔街日报》采访时表示，书籍、个人设备和互联网被用作信息储存器，这很可能加剧了脑容量缩小的趋势。克里斯·斯特林格表示：“我们的大脑不需要像以前那样努力工作，因此变小了。”

《发现》杂志的报道指出，人类脑容量为何变小？也许最有说服力的假设是：智人经历了“自我驯化”。这一术语源于人类对动物驯化的理解。与野生祖先相比，绵羊、狗等驯化物种在许多身体和行为特征上有所不同，具有驯服、没那么胆怯，以及较小的大脑等特点。

人类或许也对自身进行了驯化：在石器时代，善于合作的、头脑冷静的个体比好斗的个体更有可能生存和繁殖。这些倾向受到基因的影响，这些基因也会影响人类的身体特征，包括体型和大脑的大小。随着时间的推移，人类这种自我驯化导致了大脑变小。

德席尔瓦团队利用化石和现代标本资料确定，人脑的缩小发生在3000—5000年前，这是北非、中东和南美洲古代文明的繁荣时期。他们认为，复杂的社会结构可能对脑容量缩小起到一定作用。

他们猜测，人类社会组织的合作在最近3000年来大大增强，集体智慧开始发挥作用。德席尔瓦团队研究论文的合著者之一、美国波士顿大学生物学教授詹姆斯·特拉涅洛解释道，一群人比这个群体里最聪明的那个人还要聪明。这有点像中国谚语“三个臭皮匠，胜过诸葛亮”。所以，大体说来，如果你生活在一个群体里，那么解决起问题来就会比你独自一人时更快、更有效、更准确。

德席尔瓦表示，人类的社会性很强，以至于每个单独的个体不再需要知道一切。就像美国密苏里大学认知科学家大卫·吉里解释的那样：日益复杂的社会，让人类不用像原始社会的人类那样需要掌握多种生存技能。基于此，人类脑部的部分功能也逐渐退化，脑容量随之缩小。

功能越来越发达

人脑缩小对其功能会产生影响吗？

“损失部分大脑对其功能并不会产生太大影响。”上海交通大学医学院松江研究院研究员仇子龙对科技日报记者表示：“人脑存在一定的冗余，有时候即使失去一部分，对其整体功能也并无太大影响。”

他进一步解释道，从神经科学的角度来说，人脑的确存在一定的冗余——一些“闲置空间”。例如，在临床上，有些儿童脑部受到重创，接受脑外科手术切除部分大脑后，随着年龄的增长，其大脑仍能恢复正常的功能。此外，有些癫痫患者也被切除了部分大脑，仍能正常生活。

“可见大脑在功能上是存在一些冗余的。如果损失的不是关键部位，其实并不影响整个大脑功能的发挥。”仇子龙表示。

他指出，人脑的演化是一个缓慢的过程，几万年才有显著的变化。自古以来，人类创造了一系列灿烂的文明，一系列高精尖科技，都可以表明人类是越来越聪明了。“而且，智商测试也证明人脑越来越发达”。

新西兰科学家詹姆斯·弗林在对人类智商进行研究后发现，在不断进化的过程中，人类的智商也在不断提高，这一现象也被命名为“弗林效应”。

仇子龙强调：“人脑的体积并不是最重要的，只要功能越来越发达就好。”

人类拥有地球上独一无二的大脑，但人类聪明的头脑并不是一开始就有的，是人类在进化过程中发展和演化了数百万年的结果。目前，人类的大脑仍在默默进化，未来会带给我们什么惊喜？让我们拭目以待！

(责编：罗知之、杨迪)
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