原标题：抢不到火车票别着急候补兑现成功率超75%

旅客在上海虹桥火车站自助售票机前办理火车票业务。

新华社记者 王翔摄

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◎新华社记者 樊 曦 周 圆 韩佳诺

今年中秋国庆假期合一，假期时间长达8天。铁路中秋国庆黄金周运输自9月27日至10月8日，为期12天，在假期前后各延长2天，运输期限超过历年黄金周。

“12天的时间里，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。”中国国家铁路集团有限公司客运部负责人表示，从客流走势看，假期两头以长途客流为主，将出现客流高峰，中间以短途客流为主，客流将始终保持高位运行。

铁路部门预计，黄金周期间，北京、上海、南京、苏州、天津、广州、深圳、成都、西安等城市将会成为旅客出发和到达热门地区。此外，杭州将在黄金周期间举办亚运会，也将成为高铁出行的热门目的地。

铁路12306科创中心副主任单杏花表示，黄金周期间旅客出行需求“扎堆”，造成局部地区和时段运能紧张，尤其在部分热门方向的线路上，一些车次始发、终到时间更为适宜。全程旅行时间更短的列车，更是许多旅客的首选出行方案。

“当这些列车车票启售时，旅客朋友会选用12306网络购票、手机App、车站窗口等各种售票渠道快速‘抢票’，可能会出现‘秒光’现象。”单杏花说。

如何提高购票成功几率？

单杏花表示，铁路部门将根据铁路12306客票预售、候补购票大数据和客流规律，兼顾长途和短途旅客出行需求，动态调整票额分配策略，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。

候补购票是火车票购买中的一种特殊方式。据悉，目前铁路12306候补购票功能运行稳定，候补兑现成功率达到75%以上。

单杏花建议，旅客通过提报多个“日期、车次、席别”组合的候补订单，延长候补兑现时间，可增加候补成功率。

此外，针对客流高峰期，部分旅客无法买到直达车票的情况，铁路12306科创中心产品设计部部长王洪业表示，相关旅客可采用购买联程票，通过分段乘车的方式满足出行需求，12306将根据旅客出行需求和余票情况，智能推荐有余票的中转换乘方案，供旅客选择。

(责编：罗知之、杨迪)

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