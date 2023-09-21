原标题：9月份LPR“原地踏步” 符合市场预期

本报记者 刘 琪

9月20日，9月份LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行（下称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。

两个品种LPR均“原地踏步”，符合市场预期。9月15日，央行开展5910亿元MLF（中期借贷便利）操作，操作利率维持2.5%不变。9月份MLF操作利率不变，意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化。

“LPR与当月MLF操作利率大概率保持联动，由于作为定价之锚的MLF利率按兵不动，叠加银行净息差已至历史低位、负债成本压减空间有限和存量按揭贷款利率优化调整，报价行主动进一步压缩加点的动力不足，物价水平回暖也使调降LPR的迫切性有所下降。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，本月LPR报价保持不变，符合市场普遍预期。

据央行此前发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》显示，贷款加权平均利率持续处于历史低位。6月份，新发放贷款加权平均利率为4.19%，同比下降0.22个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为4.48%，同比下降0.28个百分点，企业贷款加权平均利率为3.95%，同比下降0.21个百分点，均处于历史低位。另据国家金融监督管理总局数据，截至6月末，我国银行业净息差为1.74%，也处于历史低位。

中信证券首席经济学家明明认为，考虑到银行调降存量按揭贷款利率将对利息收入产生较大的冲击，若此时下调LPR，将增大“统筹考虑增量、存量及其他金融产品价格关系”的难度。此外，8月份央行等三部门联合召开金融支持实体经济和防范化解金融风险电视会议，提出“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，丰富防范化解债务风险的工具和手段”。在化解地方债务风险具体工具和手段落地之前，或需将银行息差保持在一定水平。

庞溟认为，由于我国目前加权平均贷款利率已达到较低水平，且市场供求关系改善带来的物价水平回暖，使实际利率有所下行，因此，促进实体经济信贷成本、经营主体融资成本和个人消费信贷成本稳中有降仍具备相当条件。5年期以上LPR按兵不动，反映了在调整优化房地产信贷政策、降低居民购房成本和利息负担时，对增量、存量及其他金融产品价格关系进行综合考虑。

回顾今年以来LPR的调整，6月份两个期限品种均下调10个基点；8月份，1年期LPR下调10个基点，5年期以上LPR保持不变。东方金诚首席宏观分析师王青认为，现在的重点是银行要在实际贷款投放过程中有效跟进此前两轮LPR下调，切实降低实体经济融资成本，同时保持净息差基本稳定。

展望未来，明明认为，考虑到金融让利实体的背景，未来LPR仍有下调的可能，需要注意的是，LPR的调整不必然是债市的利空或利多信号，还需结合当时的市场环境等进行综合判断。

(责编：罗知之、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经