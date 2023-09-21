郭冀川

原标题：多层次资本市场 支持专精特新企业发展壮大

9月19日，工业和信息化部（下称“工信部”）党组书记、部长金壮龙主持召开第二次中小企业圆桌会议。根据国务院部署安排，工信部在今年7月份建立与专精特新中小企业沟通交流机制，随后召开专精特新中小企业圆桌会议，加强对企服务工作，助力中小企业高质量发展。

在两次会议上，金壮龙强调促进中小企业专精特新发展，均提出“力争在规模质量、融通发展、数字化转型、产融合作、企业服务、国际合作等方面实现新突破。”

“目前，工信部已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新‘小巨人’企业1.2万家。在专精特新中小企业里，民营企业占95%左右。”工信部副部长徐晓兰在9月4日国新办举行的新闻发布会上表示，工信部作为负责中小企业促进工作综合管理的部门，按照职责分工，加大工作力度，积极开展相关工作。

资本市场也不断优化流程，积极为专精特新中小企业提供投融资服务。9月1日，证监会发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》提出，在坚守北交所市场定位前提下，允许符合条件的优质中小企业首次公开发行并在北交所上市，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

北京南山投资创始人周运南表示，创新型、科技型中小企业可充分利用我国多层次资本市场来解决企业的融资难题，利用多层次资本市场挂牌四板、新三板，再逐步走向沪深北交易所，助力企业梯度型快速发展壮大。

渤海证券新三板投资业务负责人张可亮对记者表示，国家级专精特新“小巨人”企业简化流程在北交所上市，一方面可以让这些优质企业尽快上市融资，获得更好的发展空间；另一方面也是为了推进北交所高质量扩容，为市场提供更好的投资标的。可以预见，只有相对成熟的优质企业才能简化流程。

根据工信部公布的数据显示，截至今年7月底，已累计有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业的比例超过30%，1月份至7月份A股新上市企业中，专精特新中小企业占比60%。这些数据充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力，其已经成为IPO的“主力军”。

谈及资本市场如何进一步支持专精特新中小企业高质量发展，张可亮表示，除了帮助企业解决最需要的发展资金问题，资本市场还提供了并购重组功能，可以为企业提供同行业或上下游企业整合的机会，同时还为企业提供了更好的股权激励环境，帮助企业吸引人才、留住人才、用好人才，此外上市公司的身份也可以为企业吸引更多的政府、科研等社会资源。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对记者表示，专精特新中小企业处于快速发展期，在知识储备、人才供给、融资渠道等方面均存在短板，资本市场可以提供多维度支持，促进专精特新中小企业与其他企业、研究机构、投资机构等合作，推动资源共享和技术创新。此外，资本市场可以帮助企业在规范化治理、科技成果转化方面的对接和扶持。

(责编：罗知之、杨迪)

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