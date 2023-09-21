原标题：经济数据积极信号持续释放 夯实A股长期向好基础

本报记者 田 鹏

见习记者 毛艺融

8月份，规模以上工业增加值和社会消费品零售总额增速有所恢复，进出口降幅收窄，居民消费价格由降转升，工业生产者出厂价格和企业利润降幅持续收窄，全国城镇调查失业率小幅回落，制造业采购经理指数（PMI）持续回升……随着经济政策组合拳效果不断显现，我国经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多，社会预期进一步好转。

同时，围绕“要活跃资本市场，提振投资者信心”制定的一系列政策举措正“蓄力待发”，在相关措施渐次落地及各环节通力协作下，政策合力将愈加有力有效，这都将对提振市场信心和带动股市稳定产生积极效用。

接受《证券日报》记者采访的专家均表示，资本市场的运行稳定也将进一步为经济恢复向好蓄力，表现在资产价格支持、融资渠道畅通、投资者信心提振等方面，形成实体经济进一步创新、充实和提升的坚实动力。

经济预期向好暖意频传

从近期披露的多项经济数据来看，预期向好氛围愈浓，将为市场信心的恢复、股市的稳定发展带来积极影响。

据国家统计局9月15日发布数据显示，8月份，主要指标边际改善，国民经济恢复向好：生产供给方面，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比7月份加快0.8个百分点；需求方面，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%，比7月份加快2.1个百分点。

“实际上，8月份制造业PMI连续第三个月回升，生产指数从7月份的50.2%大幅上升至51.9%，钢铁、汽车、化工等行业开工率升多降少，生产者物价指数（PPI）同比降幅收窄，以及全社会用电量同比增速加快至6.5%等数据表现，已预示了当月工业和制造业生产的提速。”东方金城高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示。

此外，从央行日前披露的金融数据来看，8月份，新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元；新增社会融资规模3.12万亿元，同比多增6316亿元。社融和信贷双双回升背后，也深层次反映了经济供需两端的恢复。

对于未来经济趋势，冯琳表示，预计继全面降准落地后，接下来稳增长政策会持续加码，9月份消费、工业生产增速或将延续改善势头，固定资产投资增速“由降转升”概率较大。初步预计三季度GDP同比增速有可能达到4.5%左右，剔除上年同期基数影响，体现实际经济复苏强度的两年平均增速有望升至4.2%，高于二季度3.3%的增长水平。

政信投资集团首席经济学家何晓宇在接受《证券日报》记者采访时表示，近期公布的各项主要经济数据显示我国经济恢复向好，这有利于降低投资者的担忧情绪，提振市场信心，激发其参与股市的积极性，同时为企业营造有力的盈利空间。

资本市场改革持续接力

从资本市场层面来看，一系列举措持续发力，利好频出。

自7月24日中共中央政治局会议提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”之后，相关部门协同发力，多措并举有效发挥政策合力。8月27日，资本市场“四箭”齐发，减半征收印花税；降低融资保证金最低比例、进一步规范股份减持行为；优化IPO、再融资监管安排，阶段性收紧IPO节奏。9月1日，“北交所深改19条”出炉，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，进一步推进北交所稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。

从产业层面来看，一系列政策密集出台，为提振市场信心增添动力。近一个月以来，工信部会同有关部门制定并印发钢铁、石化、机械、汽车、轻工业等十大重点行业的稳增长工作方案，有利于激发工业增长内生动力、进一步推动工业经济持续回升。此外，超过35个城市宣布推行“认房不用认贷”政策，逐步扭转房地产市场的预期。

德意志银行国际私人银行部亚洲投资策略主管刘佳对《证券日报》记者表示，多项产业政策的出台有助于提振投资者信心，尤其是部分科技领域和房地产方面的措施。

不过，政策见效需要一定时间累积。中原证券策略分析师周建华在接受《证券日报》记者采访时表示，“认房不用认贷”政策落实后，遏制了销量下行的局面。接下来，一方面要看国内经济数据是否持续企稳回升，另一方面要看外资对国内市场预期的改变，若二者均向好，市场有望触底反弹。

随着有关政策陆续落地生效，积极因素将不断汇聚，A股中长期向好的基础正被不断夯实，投资价值持续凸显，市场后续走势值得期待。

同时，股市的运行稳定也将对宏观经济的进一步恢复向好起到促进作用。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，股市稳定，可以进一步优化资源配置，更好甄别龙头企业和夕阳行业，推进科技创新和经济增长；推动上市公司高质量发展，形成标杆作用和链式反应，带动行业、产业和众多非上市企业的发展。

(责编：罗知之、杨迪)

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