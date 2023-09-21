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北交所：将进一步探索 引入私募机构参与做市

孟 珂
2023年09月21日09:25 | 来源：证券日报
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原标题：北交所：将进一步探索 引入私募机构参与做市

记者从部分私募机构了解到，2023年9月20日，北交所召开私募做市研讨会，邀请基金业协会、私募机构代表就北交所探索私募做市业务、持续完善市场交易制度进行了深入研讨。

本次研讨会邀请的私募机构至少包括深圳市创新投资集团有限公司、敦和资产管理有限公司、九坤投资（北京）有限公司等10余家私募基金管理人代表，机构类型涵盖私募股权、私募创投、私募证券投资（含量化私募）基金等。

据了解，会议围绕做市商功能定位、私募基金开展北交所做市业务的意愿和可行路径等问题进行广泛研讨。多家参会私募机构表示，做市商制度与中小企业为主、流动性相对偏弱市场的契合度较高，认为当前北交所做市制度切实发挥了促进流动性和平抑价格波动的作用，并表示私募机构参与北交所股票做市具备探索空间。

目前，北交所已会同基金业协会就私募做市业务的可行模式开展研究，在风险可控的前提下，将进一步探索引入私募机构参与做市，促进北交所做市交易制度持续发挥积极效应。

(责编：罗知之、杨迪)
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