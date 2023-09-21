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“新三样”企业稳健出海提升产业链韧性

李春莲
2023年09月21日09:25 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：“新三样”企业稳健出海提升产业链韧性

锂电池、太阳能电池、电动载人汽车等新能源产业不仅在国内发展如火如荼，而且代替了服装、家具、家电等外贸“老三样”，成为“新三样”。近期，相关企业出海动作引发市场关注。

近日，国轩高科在欧洲首个电池基地生产的首款电池产品下线，标志着公司在欧洲实现本地化生产与供应，正式开启“德国造”时代。这也是继宁德时代德国产线投产后，第二家在欧洲实现投产的国内电池厂。

不仅是动力电池企业在不断在海外建厂，光伏企业、电动汽车企业也在稳健出海。上周，天合光能宣布将投资超2亿美元在美国得克萨斯州威尔默建造光伏组件生产厂，年产能约5GW，预计2024年投产。至此，中国五大光伏组件企业均已发布在美设厂计划。此外，比亚迪等电动汽车企业也纷纷在东南亚等地投资建厂。

今年前8个月，“新三样”出口持续火热。“新三样”企业不仅仅在产能出海方面成绩斐然，更是开启了资本出海。尤其是头部企业动作频频，不断提高产业链韧性。

今年6月份，工信部副部长辛国斌在介绍新能源汽车高质量发展情况时表示：“支持中国的企业走出国门，到境外投资设厂，把我们的先进技术、先进产品带到国外去，让更多国家的人民享受科技进步成果。”

在笔者看来，近几年我国新能源产品竞争力不断提高，形成了完整先进的产业链，有了出海的底气。在此基础上，企业出海已经不只是输出产品，而是逐步转向产业链在海外的本地化发展，这无疑将进一步提升产业链韧性。

首先，企业海外建厂，可以更好地进军全球市场，不断提高销售额。比如比亚迪在泰国的海外乘用车生产基地投入生产后，当地购车将不用再经历漫长的出口海运及办理清关手续等流程，交付效率将极大提升。

其次，企业通过当地资源和市场优势来提高产能，还能带动上游供应链出海，同时可以逐步实现全球市场“研产供销”一体化，有利于企业本土化深耕及市场积累。凭借技术优势和产业链优势加速在海外布局生产基地，将进一步提升相关企业在全球市场上的话语权和主导权。

再次，企业需要不断加大研发投入，提升自身技术水平和创新能力，开发出更具市场竞争力的产品和服务，才能在激烈的国际竞争中保持领先地位。

总体而言，以“新三样”为代表的企业稳健出海，增强产业链韧性，是当前全球绿色发展背景下的必然趋势。企业一方面加强供应链管理、技术创新，优化产品和服务，另一方面加强自身合规管理和风险控制能力，确保海外业务的平稳发展，才能更好地应对国际市场的挑战和机遇，并在这个过程中不断做大做强。

(责编：罗知之、杨迪)
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