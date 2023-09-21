原标题：优必选科技牵手香港大学 开展“类人视觉感知”联合研究

9月20日，优必选科技宣布与香港大学携手合作，就“面向服务机器人的类人视觉感知算法和技术”这一课题展开共同研究，双方将围绕三维点云数据处理和分析相关领域进行探索。

在人形机器人的视觉识别应用中，单纯的基于视觉传感器的二维图像在弱纹理环境下很难提取有效的特征，三维点云可以在一定程度上弥补纯视觉传感方案的劣势，有助于提升人形机器人的视觉识别精度，扩展人形机器人在更多场景应用中的适应性。

在本次双方合作中，香港大学将由IEEE/IAPR Fellow、香港大学计算机科学系教授徐东教授带领研究团队，与优必选科技就下列多个方向展开联合研究。

在双方合作中，优必选科技将提供算法测试平台，供双方进行相关技术的测试，以加快类人视觉感知的算法和技术在机器人产业中的落地应用，最终优化机器人产品视觉感知的精确度。

为促进香港创新科技的发展，香港特区政府推出了《香港创新科技发展蓝图》，并聚焦吸引人工智能与数据科学、先进制造与新能源科技等产业的优秀企业和人才落户香港，加速香港科技产业的整体发展。

在香港创科政策利好的背景下，优必选科技已受邀在香港设立子公司和香港研究院，广纳更多全球化的人才，联合香港高校的科研资源打造国际一流科技创新平台，强化具有国际竞争力的产业优势，加快人工智能和人形机器人在数字经济前沿领域的布局，立足香港的国际化优势辐射东南亚乃至欧美市场，连接全球，服务全球。

人形机器人是第四次工业革命的标志性产品，优必选科技已获批筹建广东省人形机器人制造业创新中心，多家行业重点研究机构及企业将共同参与创新中心建设。创新中心也将利用好大湾区区位优势，积极对接港澳资源，与香港高校科研机构对接共建，依托大湾区人形机器人产业优势基础形成突破式创新。未来，我们希望能立足大湾区，打造全球人形机器人创新人才的聚集地、技术创新的发源地、创新应用的引领者、商业落地的示范地。（李记）

(责编：曹淼、李源)

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