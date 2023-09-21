王绍绍

走近湖北省武汉市的梁子湖畔，邻水听风、触目皆绿。蓝天白云下，灰瓦白墙清新别致；田园山林间，鸡鸭白鹭怡然自得。乡村面貌焕然一新，和美乡村正在成为现代生活的重要承载地。

民族要复兴，乡村必振兴。以文化产业赋能乡村人文资源和自然资源保护利用，助力实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，将全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

发挥乡土优势 风貌改造乡村换新颜

十年前，梁子湖畔的小朱湾还是一个地方偏僻的小村落，村民纷纷外出务工，人才的短缺、资金的匮乏、效益的低下让小朱湾举步维艰。那时的小朱湾是一个典型的名不见经传的“失地村湾、空心村湾”。

2014年，当地通过土地流转发展休闲旅游，请来中国乡村建设院规划专家进行整体规划，确定以传统荆楚民居为特色，对小朱湾村民房屋进行全面改造。将赏花游融入美丽乡村建设之中，在花海间打造出一座民居特色浓郁的传统村落。仅用了一年时间，农户的房屋拆改基本完成。

“没改造前，我们开了个小商店，卖点矿泉水、冷饮，在2014年小朱湾改造后，逐渐扩大成现在的农家乐，一次可以接待上百人。”小朱湾农家乐老板曾方荣回忆。

近年来，武汉市大力推进“市民下乡，能人回乡，企业兴乡”的“三乡”工程，将“空心荒村”变为“创意乡村”。武汉市先后出台市民下乡“黄金20条”、促脱贫攻坚“钻石10条”政策，发展休闲农业、乡村旅游、文化创意产业，吸引人、财、物等资源要素向乡村回流，通过闲置农房整合，实现农村资源的有效利用。

小朱湾打造乡村休闲游。人民网 王绍绍摄

据悉，目前小朱湾的785亩土地都已流转，数十家特色各异的民俗客栈、农家乐、文化书院等项目落地小朱湾，为美丽乡村增添新绿，为乡村振兴注入澎湃新动能。

展现山水之美 绘就和美乡村新画卷

秋色宜人，武汉市江夏区湖乡风光秀丽怡人，赏花观景的游客络绎不绝。

现在的小朱湾，绿树掩映青墙灰瓦，花香铺满湾间小道，已经成为绿树成荫、农舍古香古色的生态乡村，让周边市民流连忘返，乡村休闲游持续火热。

小朱湾现已建设成美丽村湾。人民网 王绍绍摄

建设宜居宜业和美乡村，为新时代新征程全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化指明前进方向。

如今，江夏区已建成小朱湾、童周湾、舒谢湾、林语未来村等一批荆楚风韵浓厚的农文旅项目，形成沿梁子湖乡村休闲旅游观光经济带，成为湖北省践行“绿水青山就是金山银山”理念的生动范例。

林语未来村打造的农家畈田园综合体也充分体现乡村美学与休闲旅游的统一。由“乡韵市集、慧耕农场、艺趣乐园、田野画境”四个版块组成的乡耕艺境项目，内设草垛市集、花海与花树、花田喜食坊、田园咖啡屋、稻草人王国、艺趣乐园、风筝营地、慧耕农场等近十个生态田园休闲项目，营造田园美学生活图景；橙一营地及主题民宿则为广大游客提供丰富多样的郊野度假选择，实现深度游、体验游的结合，促进乡村生态价值元转化。

林语未来村打造农家畈田园综合体。人民网 王绍绍摄

2021年，武汉市全面推进“美丽乡村建设三年行动计划”，开启更高水平的农村人居环境综合整治，鼓励各新城区形成山清水秀的生态体系、宜居宜业宜游的环境体系、绿色健康特色的产业体系、乡村文明传承的文化体系。近年来，江夏区推动农文旅融合，让乡景、乡业、乡韵、乡愁成为江夏鲜明特色。

依托特色农业 铺就乡村振兴“快车道”

农文旅融合发展延伸了农村特色产业链，能够提升涉农产业要素及其产品的附加值，扩大农村特色产业规模。北京大学乡村振兴研究院院长雷明表示，农文旅融合发展让农民不再单纯依赖初级种养殖业，而是用多元视角去思考现有农村资源如何能转化为发展要素，并创造新的消费需求。

据悉，为实现共建共富，江夏区统筹南部乡村10个街道、1000平方公里，系统编制全域乡村振兴规划，整合涉农资金19亿元，支持农文旅融合发展。

在武汉市“国企联村”行动中，武汉文旅集团结对共建江夏区五里界街童周岭片区，立足乡村资源特色、地域禀赋、产业优势和人文特征等元素，选址农家畈投资约 6100 余万元，推出村企共建特色农文旅项目。项目依托农业底板，吸引本村村民、下乡市民参与农文旅产业发展，通过高质量发展共同体的打造，走出了一条“乡村办公司，集体强实力，群众增收益”的新路子，为乡村振兴注入发展新活力。

在林语未来村项目带动下，村集体发动村民与企业先后进行了界豆、彩色水稻、油菜、向日葵等多种粮食、经济作物种植，形成产业链条发展，拓宽村集体、村民增收路径。

据了解，江夏区正全力打造环鲁湖、梁子湖、斧头湖乡村振兴经济圈，大力发展现代都市农业、休闲农业、旅游农业，持续擦亮“武汉那么大，周末到江夏”等文旅品牌，立足于良好的乡村生态资源，在全域构建“一镇一街三圈三山”的农文旅格局。（实习生尉馨文对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)

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