人民网北京9月21日电 （记者王连香）今日，国新办就中国交通可持续发展情况举行发布会，交通运输部运输服务司负责人王绣春表示，2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费，免费时段是9月29日0时到10月6日24时。

王绣春介绍，综合考虑假期交通出行规律、假期时长、天气情况、亚运会观赛等因素，预计今年中秋、国庆假期客流出行大概有以下特点：

从出行流量看，总体流量比较大。结合客流监测以及前期客票预售情况，预计假期期间探亲流、旅游流将高位叠加，跨区域中长距离出行需求将明显增加。全社会人员流动量、营业性客运量与2022年同期相比，都有比较大幅度的增长，预计全国高速公路日均流量同比2022年上升超过四成，假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值。

从时间分布看，出行时间更为集中。假期第一天是中秋节，出程客流集中度会比返程客流集中度更高，旅游探亲出行需求将集中释放。整个假期的公路出行最高峰预计将出现在9月29日前后，路网通行压力比较大。

从空间分布看，出行空间较为集中，假期期间，中心城市、重点旅游城市将成为出行热点地区。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这些区域的路网流量比较大。大中城市周边高速公路出行较为集中，部分路段可能出现拥堵缓行的情况。

针对这些特点，交通运输部门将加强客流需求研判，完善运输组织方案，强化客运枢纽、重点旅游景区等区域运力投放，强化城乡客运线路和铁路列车、民航班机、水路客运航线衔接，全力满足广大人民群众假期出行需求。同时，交通运输部将及时发布客流信息，加强出行引导。

王绣春建议广大旅客朋友，一是规划出行，合理选择出行目的地、出行方式和出行时间，关注出行动态信息、免费通行政策，理性错峰避峰出行；二是文明出行，自觉遵守交通场所秩序，按照车站和随车工作人员指引，有序进出站、购票、安检、候车、乘车，共同营造和维护良好出行环境；三是安全出行，自觉选择正规客运车辆出行，乘车期间主动佩戴安全带这个“生命带”，自驾人员要实时关注途经区域的天气变化情况。

(责编：王连香、高雷)

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