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如何打造数字时代城市核心竞争力？192城沪上共话

人民网记者 章斐然 王震
2023年09月22日10:02 | 来源：人民网
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在上海，政务服务“一网通办”接入事项超3600项，累计办件量超3亿件；城市运行“一网统管”系统整合接入公共安全、卫生健康等30多个部门的100多项基础数据，形成“客流监测分析”等一系列智能化城市应用场景。

在湖北武汉，公安部门所记录的900万个标准地址和规划部门记录的建筑物、构筑物信息实现数据互联，形成城市数字公共基础设施的3个模块之一。

在江苏苏州，全国首个面向普通公路的智能公路车路协同、路测设施建设与运用技术指南发布，开放测试道路超过2000公里，累计道路测试和示范应用车辆900辆。

在广州白云区，一张简单的地理图上面放了全区近5万余个城市部件及近2万个城市物资。利用摄像头、气味监测等传感设备，这些城市部件和物资会产生不同的数据，从而实现基于数据的城市智慧化管理。

党的二十大报告提出，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。

乘着数字经济的东风，各地政府正积极探索，推动城市智能升级，提升城市管理和治理水平，打造城市创新发展的竞争力。在9月20日由人民网和上海市经济和信息化委员会共同主办、华为技术公司协办的2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛上，来自192个地市的主管领导以及经济和信息化局、政务服务和大数据管理局的负责人齐聚上海，围绕数字经济浪潮下的城市智能升级，分享创新经验、共商合作发展。

2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛现场。

2023数字经济峰会·城市智能升级主题论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

数字经济蓬勃发展 夯实城市智能升级数字基础

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数据显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%；移动物联网终端用户数达到18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；5G融合应用在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，已融入60个国民经济大类。从舌尖到“云端”，数字技术正在广泛融入人民生活各个场景，我国数字经济的蓬勃发展，为城市数字化、智能化升级不断夯实数字基础。

十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏表示，近年来，我国数字经济、数字政务、数字社会发展成绩显著，建成全球规模最大、技术领先网络基础设施，数字经济发展规模全球领先，是全球电子政务排名增幅最高国家之一，数字社会、智慧城市水平空前提高。要继续秉持人民为中心理念，有序推进构建共建共治共享的数字社会、智慧城乡。加快建设智慧城市、智慧社区、智慧家庭，提升重点民生领域数字化、均等化、便捷化水平，加快弥合区域、城乡、人群、行业之间的数字鸿沟。

中国通信标准化协会理事长闻库指出，技术创新为数字经济高质量发展注入动力。我国数字产业化正在向强基础、重创新、筑优势方向转变，人工智能、大数据等数字技术更加突显赋能作用。筑牢数字经济发展根基，要继续重视基础设施的作用，适度超前建设，发挥其主动拉动作用，加快高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷的智能化基础设施。

各地智能升级提速 打造未来区域发展竞争力

面对数字中国建设的时代召唤，深入挖掘数字技术创新潜能，不断拓宽数字经济蓝海，正在成为当前各地推进数字化升级、提升未来城市竞争力的“全新考卷”。

当前，上海正朝着打造数字中国标杆城市的目标迈进。上海市经济和信息化委员会副主任张宏韬表示，上海正在将数字化作为提升城市能级和核心竞争力的重要抓手，率先发布了全面推进城市数字化转型的意见。“在重大项目、应用场景建设等方面通过‘揭榜挂帅’等机制更好地发挥政府引导和企业主体作用。”上海市大数据中心副主任刘迎风介绍，对标数字中国的整体架构，上海形成了数字化转型五横一纵的总体架构，通过加强云网基础设施的共建共用，进一步夯实了城市数字化的基础设施，推进公共数据的集中统一管理，强化大数据资源平台建设，形成了统一的数据资源体系。

在苏州，智能车联网产业规模持续扩大，布局不断优化，已经成为国内重要的智能车联网产业集聚区，招引了一批创新领航的企业。“预计今年我们全年智能车联网产业产值会突破500亿。”苏州市人民政府副秘书长金晓虎表示，作为经济大市、工业大市，苏州具有海量的应用场景。面对城市智能升级的大考题，苏州在产业基金、企业招引扶持政策、人才引进、载体搭建、场景开发等方面已做好准备，全力推动传统产业转型升级，引导传统产业在智能化、融合化当中出新，推动苏州在城市智能升级过程中焕发新机。

在武汉，近年来，融合了算力和数据的数字基础设施项目加速建设落地，为建设智慧城市夯实“数字底座”——武汉云为城市提供了集约高效安全的云基础设施，打造了全市一朵云；武汉超算中心是目前我国最大的集装箱超算中心，为高技术领域和尖端技术研究提供高性能算力云服务。“我们紧跟数字化时代的浪潮，成立了双组长制的领导小组，并围绕基础支撑体系、数据资源体系、政府履职能力体系持续有序推动建设落地。”武汉市政务服务和大数据管理局副局长薛童表示，武汉出台了一系列的文件，积极探索城市数智化治理新路径，一批批与经济、社会、民生相关的应用成果加速落地。

客观面对机遇挑战 把握数字时代破局新机遇

数字化浪潮下，城市智能升级推动区域产业数字化、智能化、融合化升级，培育打造高端产业集群，成为持续推进数字经济高质量发展的重要抓手。

中共沈阳市浑南区委书记、沈阳高新区党工委书记闫占峰表示，东北资源条件较好，产业基础比较雄厚，区位优势独特，在新一轮技术革命的背景下，推动东北振兴面临多重机遇。“未来，浑南区将着力打造北方地区算力新高地，依托沈阳人工智能计算中心、东北大学、中科院自动化所等科研机构，加快推进数智基础设施建设的进程。聚焦人工智能、工业互联网、云计算服务、网络安全等数字经济的核心产业，不断提升算力、算法、算术的能力水平，打造服务北方、辐射全国的算力产业新高地。”他说。

华为常务董事、华为云CEO张平安认为，伴随着数字化发展进程，城市正在逐渐成为能感知、会思考、有温度的智能体，将不断地催生科技创新的新范式，带动社会治理模式的创新。特别是，AI大模型的出现，有望进一步推动人工智能从感知理解走向内容生成。人工智能正在重塑千行万业，深刻影响城市治理和发展。

“尽管我们的数字化取得了一定的成绩，但仍然面临着一些挑战。”在闻库看来，我国数字化发展仍面临关键技术“卡脖子”、2B应用待深化、产业数字化意识待加强等问题。他建议，从技术创新、基础设施、标准制定、国际合作等四方面发力，打造数字坚实底座，全面赋能数字化转型提升。

部分与会的地市主管领导以及相关部门负责同志在交流中提出，当前推动城市智能升级、加快地区数字经济发展还面临数字化人才层级结构不够合理，制造业、中西部地区对高层次人才吸引力不够，职业技能型人才数量不够等问题。建议国家有关部门加强联动调研，发挥大型企业主观能动性，分层分级促进数字化人才培养。

(责编：罗知之、高雷)
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