人民网记者 乔雪峰

在河北省唐山市，有着这样一座特殊的博物馆——中国铁路源头博物馆。博物馆的名字从何而来？为何被称为中国铁路源头？

那是因为中国铁路源头博物馆位于中国第一条标准轨距铁路——唐胥铁路的起点附近，唐胥铁路于1881年修建完成，当时是为了解决开平煤矿运输问题，只有9.7公里长，是我国自主修建的第一条铁路。

就是这条运煤铁路，行驶了中国自制的第一台机车，确定了中国铁路的标准轨距。自此, 中国铁路建设和运输在唐山拉开了序幕，唐胥铁路起点也被称为中国铁路的“源头”。

中国铁路从这里起步

说走就走、想走能走成为现实

在博物馆的北门，也就是原唐山矿区的所在地，静静躺着中国铁路的“零公里”地标，这是为了纪念唐胥铁路，制作的中国铁路零起点标识。中国铁路正是从这里起步，逐渐发展壮大，以中国速度跑出中国风采，创造了举世瞩目的成就，为服务经济社会发展和提升民生幸福指数作出了重要贡献。

如今，我国已经建成世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网，“八纵八横”铁路网已经遍布在960万平方公里的华夏大地上，使得民众的出行便利无比，“说走就走、想走能走”已经成为现实，“坐着高铁看中国”已经成为当下老百姓出行的真实写照。

据中国国家铁路集团有限公司董事长刘振芳表示，过去五年，全国铁路完成固定资产投资3.8万亿元，铁路营业里程由12.7万公里增加到15.5万公里，高铁里程由2.5万公里增加到4.2万公里。到“十四五”末，全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁(含部分城际)5万公里左右。

随着中国自建第一条标准铁路建成通车，1882年初，唐山火车站建成营业，作为唐胥铁路起点的第一个火车站，被誉为“中华第一站”。最初的唐山站只有两条线路、三间房屋，每天运煤八九百吨。

经过多年的发展，如今的唐山站是2020年4月7日在生产布局调整中由原唐山站和原唐山南站整合成立，隶属于中国铁路北京局集团有限公司，以接发列车、客货运输组织为主，办理高铁动车和普速客运业务，并具有区段解编功能，在铁路客货运输上担负着重要保障作用。

“轨道上的京津冀”加速行成

有力推动京津冀协同发展

2022年12月30日7点46分，北京站至秦皇岛站的G8801次复兴号列车缓缓从北京站驶出，标志着京唐城际铁路、京滨城际铁路宝坻至北辰段正式开通运营。随着京唐城际铁路的开通，唐山也迎来了发展新机遇，交通一体化成为了京津冀协同发展实现新突破的关键一环。

D6623次列车的列车长刘倩接受记者采访时表示，京唐城际铁路的运营进一步完善了京津冀区域铁路网布局，有力推动唐山建设和京津冀协同发展，方便了沿线各城市旅客出行。

“目前京唐城际铁路主要是以通勤、旅游、联运交通换乘客流为主，每周末的客流上座率高达120%。”刘倩告诉记者，针对运行情况及客流特点，北京客运段京秦高铁车队为广大乘车旅客定制温馨精准服务，让乘车旅客在短暂的旅途中感受到舒适、便捷。

记者从中国铁路北京局获悉，京唐城际铁路起于北京城市副中心站，止于河北省唐山站，线路全长约148公里，全线设计最高时速为350公里，途经北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区、河北省唐山市，是京津冀地区轨道交通网络的重要组成部分，也是推进京津冀交通一体化率先突破的标志性工程。开通运营后，将极大提升北京、唐山两地运输服务水平，进一步助力京津冀区域一体化协同发展，“轨道上的京津冀”正在加速行成。

探访“中国铁路第一段”

140多年发展见证铁路飞速成长

伴随着中国第一条铁路——唐胥铁路落成而诞生，唐山机务段应运而生，可谓是名副其实的“中国铁路第一段”。经过140多年的发展，唐山机务段已形成以唐山东本段为中心，丰润、古冶、秦皇岛区域为支点，辐射沙河驿、贾庵子、滦县等异地岗点的“1+3+N”的生产布局。

该机务段主要担当津山、京哈、唐包、七滦、唐（迁）曹、大秦、京唐京滨城际、津秦高铁等线301对货物列车和20对高铁动车任务以及唐山、古冶、秦皇岛、曹妃甸等地区调车机牵引任务，2022年运输量为1164.6亿吨公里，是北京局集团公司最大的货运机务段。

近年来，唐山机务段深入落实打赢蓝天保卫战、公转铁以及京津冀协同发展，聚焦“交通强国、铁路先行”，高质量完成了唐包线单元万吨列车开行、京唐京滨城际开通运营等重大运输任务，可谓是中国铁路飞速发展的见证人。

王通是唐山机务段秦皇岛运用车间高铁动车组的一名动车组司机，入路十年来，他先后驾驶过普速客车、重载货车、动车组列车。接到准备承接京唐、京滨高铁运输值乘任务的那一刻起，面对全新的挑战，王通和同事们感到既兴奋、又紧张。

“信号开放，车门关闭，到点开车……”2022年12月30日6时10分，G8802次列车在唐山站平稳驶出，王通和他的同事们驾驶的高铁动车组列车如离弦之箭，一路在京唐城际铁路线路上御风驰骋、贴地“飞行”。300+的时速，让高铁动车组列车犹如一道绚丽的彩虹，联通了“京津唐”，唐山机务段也从此刻起，正式迈入了“高铁时代”。

此外，唐山机务段作为北京局集团公司高级修基地承担着北京局集团公司和谐型电力机车7种机型C4、C5修检修任务。

“工长，HXD21327机车高压试验微机显示屏显示机车停放制动施加不一致，麻烦过来看一下……”这样的声音在车间里出现过太多次，对于唐山机务段丰润检修车间调试组工长王文高来说，已经习以为常。

面对这种情况，王高每一次都耐心对待，利用原理图、布线图，先是排除故障原因，再对机车逻辑关系进行分析，最终确定故障，插头缩针造成的，恢复设备正常。

而这是王高在机车调试工作中的一个缩影，多年来，他勇挑重担、带头处理各种“疑难杂症”，不仅自己带头搞攻关，还毫无保留的传授给其他青年职工，并带出了一个优秀的机车调试团队。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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