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一带一路 大道同行

跨越山河 中俄务实合作不断注入新动力

——人民网专访中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯 

人民网记者孙海峰 申亚欣 刘凡 马天翼 杨倩 申佳平
2023年09月22日16:24 | 来源：人民网
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乌拉尔山连绵起伏，乌拉尔河奔流不息。跨越山河，中俄务实合作不断注入新动力，“一带一路”盛开出绚丽多彩的友谊之花。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道团走进俄罗斯，专访中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯，探寻中俄地方交流合作的新机遇、新举措。

中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯。人民网记者 马天翼摄

中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯。人民网记者 马天翼摄

“多走直路，少走弯路”

助推合作取得实实在在的成果

近年来，中俄两国经贸合作不断走深走实。中国驻叶卡捷琳堡总领事馆领区包括六个州区，面积达到460万平方公里，占俄国土面积的四分之一。领区地域辽阔，矿产资源丰富，科技实力雄厚，是俄罗斯传统工业基地。

崔少纯表示，十年来，领区积极参与“一带一路”和欧亚联盟建设对接工作，当地对华合作的热度和密切程度不断提升，取得了实实在在的成果。

“中国连续多年保持乌拉尔联邦区、西伯利亚联邦区第一大贸易伙伴国、第一大出口目的国和进口来源国地位。去年，领区多州区与中国的贸易额创历史新高。”

西伯利亚联邦区与中国贸易额同比增长1.6倍，乌拉尔联邦区也取得大幅增长，秋明州去年外贸额的一半都来自与中国的合作，双方的贸易是量、质同进。

崔少纯谈到，在“一带一路”框架下领区内双方项目合作稳步推进，从无到有，从小到大，做大了合作，增加了当地市场就业，增进了两国人民之间的友谊。

俄罗斯的许多产品也进入到中国并受到中国消费者的喜欢。根据俄方公布的消息，中国已成为俄农产品、食品最大进口国，2022年全年自俄进口农产品按货值计算增长了44%，数量增长36%。各类农产品和食品中，中国是俄菜籽油、禽肉、牛肉、大豆、燕麦和亚麻籽的最大进口国。总领馆也积极协助领区的农产品进入中国。

崔少纯在接受人民网记者专访时表示，总领馆区积极为双方企业提供信息，建立沟通的渠道，让双方的合作进展得更加顺利，多走直路，少走弯路，提高合作的效率，推动领区与中国的经济合作取得实实在在的成果。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰（左一）专访崔少纯总领事。人民网记者 马天翼摄

人民网党委委员、副总编辑孙海峰（左一）专访崔少纯总领事。人民网记者 马天翼摄

“扩大合作，增进了解”

中俄博览会规模创历届之最

第七届中俄博览会今年7月在俄罗斯叶卡捷琳堡市召开，以“中俄务实合作新动力”为主题，中方设置了现代农业、地方合作、互联互通、服务贸易、品质生活等五个板块。

崔少纯介绍说，中俄博览会是两国在“一带一路”框架下，搭建起重要的合作平台，在叶卡捷琳堡市和哈尔滨市轮流举办，每年都为两国企业家提供增加接触、增进了解、落实合作的机会，对促进两国经贸合作不断注入动力。”

从哈尔滨到叶卡捷琳堡，谈及本届中俄博览会的亮点，崔少纯谈到了一个“细节”，领区的消费者都越来越青睐中国品牌汽车，认可中国品牌汽车的质量、安全性和舒适度，普遍看好中国汽车在俄罗斯的销售前景。

“本次博览会期间，中国汽车亮相展馆，众多访客驻足车前，聆听讲解员的详细介绍并亲自上车体验。这是中国汽车在俄市场好感度和影响力不断提升的缩影。”

崔少纯进一步指出，通过这一重要平台，两国地方政府和企业扩大了合作，增加了相互了解，增进了友谊，双方在良好的合作传统与基础上继续挖掘合作潜力，共享发展机遇，实现互利共赢。

“中俄两国贸易有传统的互补性，现在又出现新的互补性。” 崔少纯表示，随着两国人员往来逐步恢复，地方和企业合作已按下“加速键”。

他认为，中俄未来将不断完善跨境基础设施建设，探索开辟新的物流运输通道，积极发挥两国产业要素、资金技术、地缘区位等互补优势，精准对接合作需求，取得更多务实丰硕的成果。

“民心相通，交流密切”

青年成为中俄民间友好的使者

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中俄两国的人文交流日益密切，两国人民友谊不断深化与巩固。

崔少纯谈到，人文领域的交流效果潜移默化、润物细无声，“一带一路”框架内的人文交流在领区取得了明显的效果。

“领区许多州区都提出愿加强与我人文领域的交往，对我们开展文化交流活动大力支持。领区内学习中文的人数明显增多，从小学生到成年人都有。当地有关部门希望引进中国的文化影视作品，希望双方的演出团体实现互访、博物馆产品能实现互展。”

在对外交往过程中，当地友人都想了解中国的情况。

2022年，叶卡捷琳堡市举办当代中国成就图片展，今年新西州《苏维埃西伯利亚》报社举办“我眼中的中国”摄影和征文活动，均受到热烈欢迎。

崔少纯对应乌联大校长之邀同该校学生进行交流的活动，印象深刻。“场面非常热烈，交流结束后，学生还通过学校邮箱提出了很多问题，我进行了书面回答。”

他表示，今年领事馆结合当地的一些重要活动，组织了很多人文交流活动。中国出版公司在叶卡捷琳堡市庆期间将举办的“红色字行”国际书展，大量译成俄文的中国图书将亮相叶卡市庆活动，让当地市民，特别是对汉语语言文化感兴趣的俄罗斯人有机会了解中国文学艺术。

除经贸合作外，在科技、教育方面也取得丰硕成果。

领区内有几十所高等院校，乌拉尔联邦大学、新西伯利亚国立大学等与中国高校都建立了合作关系，从人才培养起步，向教育科研多方面合作发展，取得了良好的效果。

崔少纯谈到，无论是在俄罗斯学习的中国学生，还是在中国学习的俄罗斯青年，很多人毕业后都投身到两国友好的事业当中，真正成为两国世代友好的建设者，民间友好的使者、桥梁。

中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯与人民网采访组合影。

中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯与人民网采访组合影。

(责编：申佳平、高雷)
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