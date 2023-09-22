第二十一届中国食品安全大会开幕式现场。主办方供图

人民网北京9月22日电 （记者孙博洋）“民以食为天，食以安为先”，近年来，食品安全越来越受到各界所重视。20日，在山西长治举办的主题为“实施食品安全战略 助力健康中国建设”的第二十一届中国食品安全大会上，来自政产学研各方代表，就食品安全议题进行了深入探讨和交流。

会上，十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任、中国食品安全大会组委会名誉主任顾秀莲表示，食品安全是关系国计民生的大事，是广大人民群众最关心的切身利益之一。做好新时代食品安全保障工作，要顺应人民群众对食品安全的新需求新期待，确保吃得安全、吃得健康，不断提升人民群众获得感幸福感安全感，为健康中国建设保驾护航。广大食品生产经营者要抢抓机遇、乘势而上，加快转型升级步伐，激发消费活力潜力，不断构建食品安全新格局，推动我国食品行业发展和食品安全保障再上新台阶。

十二届全国政协副主席刘晓峰表示，食品安全事关群众身体健康、社会安全稳定，是最基本的民生诉求，是人民群众获得感幸福感安全感的基本支撑。要深入贯彻落实党的二十大重要部署，始终从增进民生福祉、解决群众关切的高度认识把握食品安全工作，运用新技术、新思维、新方法加强食品全过程监管，全力提升食品安全保障能力，促进产业发展水平整体提升，让消费者能够吃得放心、吃得健康。行业要进一步坚定发展信心，充分利用我国超大规模市场优势，抓住国家支持民营经济发展壮大机遇，推动行业生产工艺、销售模式、产品研发等全产业链高质量发展，进一步发力实体消费市场，加快推动行业转型升级。

山西省副省长汤志平表示，山西省委、省政府牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持一手抓食品安全监管，认真贯彻落实食品安全“四个最严”要求，强化源头治理、完善监管链条、加强过程管控、健全治理体系，坚决守牢安全底线；一手抓食品产业发展，以打造食品相关特色专业镇为重要抓手，扎实推进“南果中粮北肉东药材西干果”三大省级战略和十大产业集群建设，推动食品产业整体提质增效、提档升级。

长治市市委书记陈耳东表示，绿水青山孕育天然食材，长治是全国第一个农业标准化示范市、国家级现代农业示范区、全省有机旱作农业示范区，长治将全面落实“四个最严”要求，加强从农田到餐桌全过程食品安全监管，推动食品安全、食品产业跃升发展，积极申建国家食品安全示范城市。

中国食品工业协会常务副会长沈篪表示，新时代食品安全事业有四个“新”，一是要树立新理念，要树立系统安全理念，建立覆盖全产业链的食品安全标准，树立共治、共享理念构建群策群力、共治、共享的食安工作格局；二是要提升新目标，食品安全工作既要守好底线，更要追求高线，从安全保障转向安全引领，从产品安全转向营养、健康、安全；三是要解决新问题，“大食物观”带来新兴食品门类的持续扩容，这些领域既需要清晰的概念界定，也需要相应的安全标准保驾护航；四是要创造新方法，通过新技术、新模式，不断提升食品安全治理效率。

国家市场监管总局食品生产安全监督管理司司长马纯良表示，食品安全是重大的民生问题。党中央、国务院高度重视食品安全。党的十八大以来，党中央把食品安全工作放到国家发展和安全的战略布局中统筹谋划、统一部署，在体制机制、法律法规、监督管理、产业发展等方面采取了一系列重大举措。各级市场监管部门严格落实“四个最严”要求，严格食品注册许可，加强监督检查，开展监督抽检，严查违法行为，有力维护了食品安全稳中向好的态势。

据悉，在开幕式上，来自全国食品行业的270余家企业代表共同宣读《2023食品安全社会共治（长治）共识》。《共识》倡议，全国食品安全行业和食品产业将全面贯彻落实总体国家安全观的新理念新要求，进一步夯实“两个责任”，抓好数字化赋能，持续加强社会共治，深化食品安全共同行动，协力推动我国食品安全事业迈上新台阶、再创新成绩。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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