原标题：浙商银行：全力保障亚运 彰显金融担当

“欢迎来到浙商银行！Welcome to China Zheshang Bank!”

亚运村开村首日，浙商银行杭州东新支行迎来了一位外籍客户。在英文交流中，大堂经理得知这位外国友人是因为亚运会特意来到杭州，为了方便游玩消费，要办理美元兑换人民币业务。按照亚运服务流程，柜员全程英语服务，娴熟地为客户办理业务，贴心地为客户提供了不同面额的原封券零钱。外籍客户给了银行工作人员一个大大的“赞”。

随着亚运会的到来，浙商银行杭州、绍兴等亚运赛事举办城市网点时不时接待外籍客户。全行正以高度的责任感、良好的精神面貌和优质、高效、安全的金融服务护航亚运。

作为唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行，浙商银行强化主人翁意识，按照监管部门提出实现“赛事侧金融服务体验度最佳，城市侧金融服务获得感最强”的工作要求，践行“深耕浙江”首要战略，全力以赴为亚运相关客群提供更好更优的金融服务，充分体现善本金融的担当有为，积极为杭州亚运会贡献金融力量。

践行“善本金融” 总分支联动全面护航亚运

杭州亚运会是国之大事、省之要事，高质量完成亚运会金融服务保障是重大责任。为做好亚运会期间金融服务保障工作，浙商银行坚持金融工作的政治性、人民性，积极践行“善本金融”理念，将保障亚运、提升服务能力作为“一把手”工程加以落实。总行第一时间成立亚运会金融服务保障小组，负责各项工作统筹协调，制定横向到部门、纵向到机构的两张任务清单，有序推动各项工作开展。

浙商银行还发布了“迎亚运服务保障十条措施”，涵盖外语人员配备、本外现金服务、外卡受理改造、数币创新应用、残障人士陪伴、应急事件管理等多个方面，全力保障亚运金融服务所需。

同时，亚运会六个办赛城市所在地分行的服务保障工作也是重点。浙商银行加强浙江省内各分行的软硬件提升，全面升级六家赛点主承办城市的所在分行网点服务，设立亚运服务专窗，采用营业厅堂双语播报、ATM机双语操作、客服电话热线外语专家坐席等外宾专项服务，极大方便境外人士在浙江的金融服务；还编写了《赛事服务手册》置于省内营业网点，供国内外金融消费者免费取阅。

浙商银行杭州东新支行是距离杭州亚运会电竞场馆最近的银行网点，由于场馆周边商户林立、数量众多，随着亚运会参赛运动员和观赛群众客流的增加，支行服务保障压力也随之增大。为做好亚运金融服务保障，浙商银行于9月初便开展了“零钱包”系列金融服务，上万个零钱包投放至各网点，陆续派发给商户，仅东新支行就为超300户商户提供了零钱包兑换服务。此外，东新支行还积极做好电竞馆周边商城内商户和金融同业的外卡受理、现金服务、移动支付以及是否有数字人民币标识的巡查工作。

为打造“金融向善”的网点服务新生态，浙商银行以护航亚运为契机，自发在亚运会核心区域、指定亚运服务保障点等20家网点配备自动体外除颤仪（AED），并组织网点营业服务人员开展心肺复苏急救培训及特殊人群服务情景演练。此前，该行已宣布建设100家“浙银向善 温暖驿站”，打造以“善标、善能、善智、善行、善为”为导向的网点服务体系，把“善”的基因注入网点服务中。

赋能企业发展 金融顾问服务保障亚运一线

为杭州亚运会的全球来宾提供优质的金融服务，是银行机构义不容辞的使命；通过亚运这一契机，更好服务实体经济、赋能中小微企业、助力民营经济高质量发展，更是银行机构的不变初心。

据了解，为了帮助企业抢抓亚运商机、积极拥抱亚运经济，浙商银行充分发挥金融顾问制度的优势，除全力服务好吉利汽车、长龙航空等亚运官方合作伙伴外，还针对性地加强对中小微企业亚运供应商提供金融支持，运用普惠数智贷、市场经营户信用贷款、省担担保贷、外贸融业务等优势特色产品，持续加大对小微企业信贷支持力度。

杭州绿中游智能科技有限公司是一家数智化城市管理领域的科技型企业，中标亚运公园精细化数智管理的项目。公司负责人潘先生说，中标一事让公司全体倍感荣耀，但也面临费用支出加大，现金流承压的考验。企业负责人说：“浙商银行用了三天，给我新增了110万元的纯信用授信。”值得一提的是，三年来，公司在浙商银行杭州分行顾问式金融服务陪伴下，业绩稳步提升，营业收入和资产规模均较2019年增长3倍和4倍。

同样得到浙商银行支持的还有浙江天龙网球股份有限公司。此次亚运会网球比赛的所有比赛用球，全部来自温州的这家网球制造企业。2016年起，浙商银行开始为天龙网球提供金融服务，见证了网球运动在国内持续升温，尤其是青少年网球市场发展给企业带来的机遇。疫情期间，天龙网球反而加大了生产工艺升级力度，并投建了智慧厂房，大幅度提升产能。这背后，不乏浙商银行的授信支持。基于同一抵押物，浙商银行温州分行金融顾问研究分析后，主动提高抵押率，支持企业获得更高额度的授信，为企业输送信贷资金。

在推进金融保障亚运工作中，浙商银行牵头引领，将金融顾问制度进一步深化、细化，全系统合力推进，更加深入基层，服务保障一线解决问题，以金融之力提升经济微观主体质量、效率、动能的全面提升。

抓住亚运契机 打造数智金融服务业态

数智金融成为亚运会期间展示杭州的一个重要方面。以杭州亚运会为契机，浙商银行提出强化赛时保障的同时，将进一步巩固保障亚运会的数字化改革创新应用成果。例如，浙商银行在六个办赛城市所在分行完成所有ATM机具、重点区域特约商户的外卡改造，可实时汇率表投射至网点叫号屏，确保境外客户享受便利的金融服务，软硬件智能应用的提升将在赛后惠及更多用户。

在移动化金融浪潮下，浙商银行陆续推出数字人民币收单、智能收付等系列数智支付产品体系，全力推进亚运服务智能化、智慧出行等综合应用。例如，出租车是城市交通出行的一道中坚力量，浙商银行为出租车提供数字人民币收单，支持乘客通过数字人民币钱包扫码畅行，也是向来往杭州的客人彰显“移动支付”技术风采的“流动窗口”，让世界分享杭州数智生活的新风尚。浙商银行温州分行对接温州极地海洋世界有限公司，上线数字人民币扫码收款支付门票功能，成功打造“文旅迎亚运、数币助盛会”的特色消费场景。

接下来，浙商银行将秉持“服务亚运、护航亚运、助力亚运”的理念，继续举旗金融顾问制度，向善而行、智慧经营，用实际行动提供更优质的金融服务。

(责编：董童、李源)

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