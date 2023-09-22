人民网北京9月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科技馆获悉，9月20日，2023世界公众科学素质促进大会“科技馆未来的发展方向”专题论坛在北京首钢园举行，通过开展专题论坛报告、专业访谈、主题沙龙等共同交流探讨科技馆迎接新机遇新挑战的应对之策。

专题论坛由中国科技馆、中国自然科学博物馆学会联合承办。来自泰国、文莱、南非、比利时、德国等国家的10位国外科技馆专家、近30位国内各省级科技馆负责人和清华大学、中央美术学院等高校的业界学者参加。

在专题论坛报告环节，来自比利时弗兰芒科学中心、中国科技馆、中央美术学院等的中外专家围绕未来的科学中心建设、科技馆体系协同的发展与探索、科技艺术的深度融合等进行讲述，探讨科学技术发展、公众需求变化给科技馆带来的新机遇和新挑战，介绍国内外科技馆建设运营发展的新理念和学术研究新成果。

在专业访谈中，来自德国曼海姆技术博物馆、南非Sci-Bono探索中心、泰国国家科技馆、文莱诗里亚能源实验室、北京科学中心（北京青少年科技中心）、上海科技馆等的中外专家结合“科技馆系统协作及社会多元主体参与建设的新趋势”议题，从科普场馆的馆间协作、如何吸引社会多元主体参与科技馆建设两个维度，进行深入交流探讨，共话科技馆未来的发展方向。

论坛特别设立闭门沙龙环节，邀请来自中国、泰国、文莱、南非、比利时、德国等多位中外嘉宾和业界专家，就“科技馆未来的发展方向——展示设计前沿趋势”和“科技馆社区参与及校外教育推动的前沿探索”两个议题，聚焦展览设计、科学教育、数字化技术应用等科技馆核心要素开展交流互鉴和深度研讨，共同探索推动科技馆国际合作的实践路径，为深化科普场馆的国际合作提供支撑与服务。

(责编：赵竹青、高雷)

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