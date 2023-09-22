人民网北京9月22日电 （记者赵竹青）记者从中国科技馆获悉，2023年是中国科技馆开馆35周年。为全面展示中国科技馆事业发展成就和科学教育成果，中国科技馆面向公众和行业，陆续推出开馆35周年小型图文展、全国科技馆联合行动“同上一堂科学课”主题活动暨2023年秋季学期“院士科学人文课”、2023年世界公众科学素质促进大会“科技馆未来的发展方向”专题论坛等一系列科普活动。

其中，中国科技馆开馆35周年小型图文展，通过梳理回顾35年来的发展历程，着重反映党和国家对中国科技馆事业的关心支持、科技馆人干事创业的艰辛过程、广大公众普惠受益的社会效应。2023年秋季学期“院士科学人文课”邀请国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士钱七虎为青少年带来题为《立志成才，报效祖国》的科学家精神主题课，和青少年之间亲切互动，勉励青少年心怀科学梦想、树立创新志向。“科技馆未来的发展方向”专题论坛是重点面向科技馆行业国内外专家开展，围绕科技馆事业未来发展等议题展开探讨，提出百年未有之大变局和后疫情时代下科技馆行业关于时代责任的深度思考。中国科技馆邀请国内知名科学家、科学教育专家等组建专家指导委员会，并召开“科技馆高质量发展”座谈会，探讨科技馆在国家科普能力建设中的地位和作用、在教育“双减”中做好科学教育加法等内容。此外，中国科技馆还推出“我心目中的中科馆”系列线上征集活动、“科技点燃影像”科学影迷亲子沙龙等系列活动。

据悉，35年来，中国科技馆累计服务线下公众6500万人次，现代科技馆体系服务线下公众突破10亿人次。

(责编：赵竹青、高雷)

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