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专家学者热议地理标志产业发展

2023年09月22日16:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者赵竹青）9月19日至20日，第十二届中国知识产权年会在济南举行。记者从山东省地理标志产业协会获悉，20日上午，地理标志展示推广中心启用仪式暨推动地理标志高质量发展研讨会举办，来自全国各地的地理标志领域专家、学者和企业代表，共同探讨了地理标志产业的最新研究与未来发展趋势。

国家知识产权局商标局原一级巡视员姚坤表示，独特性是地理标志产品的根本性，地理标志产品的保护和发展，尤其要注重其独特品质。地理标志产品的保护，要保护的是附着在产品上的商标、专利、版权等知识产权；地理标志产业的发展，要注重产品质量，通过多种方式拉长产业链，逐步提升产业规模。

中华商标协会副秘书长张豫宁拆解了商标与地理标志的关系以及商标在地理标志产品中的重要性，并表示未来将继续秉持“保护、促进、创新、服务”的宗旨，推动地理标志品牌的高质量发展。

国家知识产权局知识产权发展研究中心顾昕介绍了地理标志的概念的东西方差异以及我国地理标志的现状，从专业的角度剖析了我国地理标志领域存在的问题，深入浅出地介绍了我国对于地理标志统一立法的研究进展。

山东省地理标志产业协会会长孙明香表示，将把地理标志展示推广中心打造成立足山东和黄河流域、面向全国乃至世界的地理标志集聚创新、跨界融合、开放合作的高端平台，在打造地理标志“齐鲁样板”、助力全国地理标志高质量发展中，当先锋，做贡献。

(责编：赵竹青、高雷)
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