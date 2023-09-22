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外汇局：8月中国外汇市场总计成交26.45万亿元人民币

2023年09月22日17:28 | 来源：人民网
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人民网北京9月22日电 （记者罗知之）国家外汇管理局统计数据显示，2023年8月，中国外汇市场总计成交26.45万亿元人民币（等值3.69万亿美元）。

其中，银行对客户市场成交3.45万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交23.00万亿元人民币（等值3.21万亿美元）；即期市场累计成交9.60万亿元人民币（等值1.34万亿美元），衍生品市场累计成交16.85万亿元人民币（等值2.35万亿美元）。

据统计，2023年1-8月，中国外汇市场累计成交173.78万亿元人民币（等值24.83万亿美元）。

(责编：罗知之、高雷)
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