人民网记者 杜燕飞 李栋

金秋九月，秋分之日，以“庆丰收 促和美”为主题的第六个“中国农民丰收节”如约而至。

农业根基稳，发展底气足。放眼长城内外、大江南北，从鱼米之乡到雪域河谷，从白山黑水到黄土高坡，田野上处处是五彩斑斓的景色，处处洋溢着丰收的喜悦。在广袤的大地上，广大劳动者正在用汗水和智慧绘就一幅幅壮丽的“丰”景美图，铺展和美乡村的新画卷。

创新产品和服务 让金融“活水”润泽“三农”

金融是实体经济的血脉。助力乡村振兴，金融支持是重要一环。今年6月，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。

银行工作人员走访农户为其提供贷款。受访者供图

在相关部委的共同支持下，近年来，金融机构加大对乡村产业高质量发展金融资源投入的力度，增强金融服务能力，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。

今年3月，本是忙着种玉米的季节，黑龙江省五大连池市太平乡兴华村的种植户刘力国却犯了难。受年初玉米价格波动影响，粮价一跌再跌，去年收获的玉米还有很多没来得及卖出去。

“为此，我们强化金融科技支撑，启动粮农收益保障机制，为包括刘力国在内的100多户经营主体提供了玉米看跌期权业务，涉及玉米600余吨、种植面积300余亩，帮助粮农规避市场价格风险，守住了农民稳产增收的‘钱袋子’。”建设银行黑龙江省分行有关负责人表示，银行还构建了“智慧乡村”综合服务体系，探索信用量化和变现的方法路径，累计投放线上惠农贷款近1000亿元，为各类农业生产经营主体节约融资成本20多亿元。

这只是金融机构助力乡村振兴的一个缩影。作为经济社会的“稳定器”，保险业在助力乡村振兴中同样发挥着积极作用。

初秋时节，走进位于陕西省留坝县武关驿镇南河街村的黑营坝鑫科食用菌产业园，一排排控温、控湿的标准大棚格外显眼。作为当地特色支柱产业，食用菌对当地乡村振兴具有重要意义。

“为解决食用菌产业风险保障问题，我们经过实地调研，掌握了食用菌栽培、生长、销售、运输、食品安全等环节可能遭受的各种风险损失因素，创新开办了食用菌全产业链保险，将食用菌保险从提供单一的自然灾害风险保障，扩展到生产、销售、流转、消费以及农户生产资料全链条的风险保障，形成了食用菌综合风险保障模式。”中国人保派驻陕西省留坝县挂职副县长张伟表示，截至目前，已累计为当地食用菌产业链提供了超2亿元的风险保障，留坝县全县食用菌种植规模达到3000万袋，实现农业产值4.3亿元。

中国保险行业协会日前发布的《保险业高质量服务乡村振兴蓝皮书（2023）》显示，2022年，保险业服务农业生产方面的保险产品增至11791个，提供3.13万亿元的各类风险保障，合计赔付842.29亿元，发挥了保险业助力乡村振兴中的托底保障功能。

日前，中国人民银行召开的定点帮扶乡村振兴工作领导小组会议指出，要引导金融资源倾斜支持乡村振兴重点领域和薄弱环节，完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系。国家金融监督管理总局表示，要主动适应农业、新型经营主体和农村产业变化，围绕助力农村信用体系建设、丰富特色金融产品、拓展可用抵质押品范围、加大涉农和小微企业贷款投放等重点工作，持续提高金融产品适应性，增加乡村振兴相关领域贷款投放，充分发挥金融助力乡村振兴作用。

多方协同发力 推动乡村振兴步入“快车道”

奶牛刷“身份证”自愿挤奶，大麦鲜草智能生产，无人驾驶自动投喂饲料，机器人定时定点推料，清粪系统自动清洁圈舍；通过物联网监测鱼池水下生态环境，利用大数据实现精细喂投和科学用药；全自动化监控光度、湿度、温度及二氧化碳浓度，培育优质的灵芝……

人民网记者日前在宁夏银川采访时发现，当前，数字科技已成为建设现代化农业产业体系的关键一环，智慧农业正在为乡村发展全面赋能。

智能机器人定时定点进行推料。人民网记者 杜燕飞摄

在此前人民网与宁夏回族自治区农业农村厅、宁夏回族自治区工业和信息化厅联合举办的2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛上，与会专家表示，随着数字科技进一步融入农业生产的各个环节，农业生产将不断提质增效，并将助推一二三产业融合发展，为乡村经济发展注入新的生机与活力，助力乡村振兴。

除了数字科技的应用，高科技农业技术在农业强国建设中也发挥着重要作用。近年来，农机的推广应用给传统农业带来翻天覆地的变化。农机销售网络的延伸，加快了先进适用农机化技术的普及应用，大幅提升了农业社会化服务水平，更好地助力农业强国建设。

随着玉米收获期的到来，近日，河南省安阳市内黄县中召乡建学农机经销门市前来咨询的顾客络绎不绝，销售人员正忙着为意向购机的农户详细介绍玉米收获机的功能和特点。

“今年我种了100多亩玉米，这次想买一台玉米收获机，在提高农业生产效率的同时，还可以减轻劳动强度。”正在店里挑选农用机械的农户陈会锋告诉记者。

安阳市农业农村局相关负责人表示，为进一步提升农机作业标准，有效降低农业生产成本，内黄县农机中心组织技术人员对农机手进行系统培训，确保各类农业机械在秋收生产中发挥最大效能。

与此同时，产业和消费帮扶，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措之一。

山西省右玉县虽然地处黄金牧业带北纬39度，发展养羊业有独特的优势。但一直以来，当地养羊业没有形成规模，村民增收较缓慢。

“去年和今年我们先后投入300万元、280万元在杨千河乡新坊村、李达窑乡柴掌沟村建设生态羊养殖基地，采用‘企业+基地+农户’运营模式，为当地养殖户和企业提供设施场所，为村集体产生租金收益，还可以辐射带动周边养殖户科学发展养殖业，有利于增加农民收入。”国家能源集团派驻山西省右玉县挂职副县长冯春生介绍，利用农村原有厂房修缮改造肉类产品深加工车间，配套冷冻车间和仓库，建立标准化深加工、全程冷链物流体系，进一步拓宽养殖农产品销路，并通过国家能源集团“慧采商城”，打通特色农牧产品线上销售渠道，让“好产品卖上好价钱”。

“‘慧采商城’帮助我们解决了羊肉销售难的问题，销售价格也比较高，还带动了其他村民到我们的生态养殖基地就业，促进了‘家门口’就业，增加了他们的收入。”新坊村多位养羊户表示。

在三峡坝区坛子岭景区，中国三峡消费帮扶爱心驿站日前已投入使用，线上平台销售的帮扶产品有391种，实体馆中展销的特色商品有183种。通过线上与线下融合的方式，助力乡村振兴。其中，线上平台展销的帮扶产品均为产地直供、商家直邮到家，无中间商赚差价，平台销售收入通过联农带农机制直接让帮扶群众增收获益。

农业农村部相关负责人表示，今年将继续深入实施农业社会化服务创新试点，积极培育服务主体，着力创新服务模式，支持拓展服务领域，发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，为加快建设农业强国、加快农业农村现代化提供有力支撑。

(责编：杨曦、高雷)

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