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技术优势助力车企冲击高端市场 自主品牌迸发新活力

2023年09月23日08:31 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者栗翘楚）近年来，随着我国新能源乘用车市场快速发展，众多自主品牌开始探索汽车中高端之路。乘联会数据分析指出，我国品牌车型在高端市场已经实现明显突破，主流国产品牌系能源汽车表现走强。

纵观汽车行业的发展史，高端汽车品牌的诞生，往往伴随着核心技术的成熟。伴随汽车智能化、电动化的步伐加快，中国豪华汽车市场的格局正在发生改变。业界人士表示，当前，我国新能源汽车市场结构加速从“哑铃型”向“纺锤型”优化，中高端市场将成为车企必争之地，其中，核心技术、质量、产品力、服务保障等至关重要。

易四方、云辇-P智能液压车身控制系统、1200匹超级马力；全地形原地掉头、爆胎稳行、应急浮水能力；插电式混合动力系统、NVIDIA DRIVE Orin智能驾驶处理器、CTC电池底盘一体化技术……9月20日，仰望汽车旗下首款产品仰望U8豪华版正式上市，从市场领先到技术领导，助力车企冲击高端市场。

凭借易四方和云辇-P两大核心技术，仰望U8豪华版可应对各类复杂地形。此外，该车型可实现30分钟内浮水，依然保持姿态稳定，并可实现车辆前进及方向控制，帮助用户迅速脱险。在智能座舱方面，该车型搭载比亚迪与高通联合定制的4nm 5G芯片，嵌入仰望Link智能网联系统，拥有完整应用生态，且具备无边界五屏联动功能，不受空间限制，支持多屏之间信息交互，为全车驾乘人员带来更丰富的智能体验。

仰望U8豪华版还配备自然节气主题智能香氛系统和带有防遗忘提醒的压缩机冰箱。车速达到60km/h时，车内噪声不超过55dB。

业内人士表示，近年来，我国新能源汽车“含金量”不断提高，正朝着附加值高的中高端车型发展，这与早些年主打“性价比”形成鲜明对比。凭借核心科技与品牌影响力，高端化和智能化正在成为车企丰富自身实力的第二发展曲线。中国品牌在高端豪华车市场实现的新突破，在为中国汽车消费转型升级提供新动能的同时，也将引领豪华车行业及产品定义的秩序重塑。

(责编：杨曦、高雷)
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