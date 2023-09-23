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电子产品升级换代潜力巨大

刘向东
2023年09月23日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：电子产品升级换代潜力巨大

国家发展改革委等7部门日前联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知，促进电子产品消费持续恢复。相较于食品饮料、汽车等品类，消费电子类产品升级换代较快，能及时体现时尚消费潮流的新变化，成为推动产业升级和消费升级的“发力点”。

国内消费者对电子产品的消费需求已从“有没有”向“好不好”发展，变得更加追求个性、品质和性价比，电子产品消费呈现出新趋势。一是高端化倾向日益显现。随着收入和生活水平的提高，消费者对性能、时尚、品质的需求日益提升，更换电子产品的频次增加，高性能的升级类电子产品受到市场热捧。二是市场日趋分化。年轻一代与老年人对电子产品的需求出现较大分化，“Z世代”的消费群体更青睐时尚新奇且多功能的电子产品，而60岁以上的老年人更倾向于功能简化的适老产品，驱动厂商进行产品的适应性改造。三是消费取向更注重绿色健康。随着绿色发展理念深入人心，消费者更加注重电子辐射对身体健康的危害，也更关注产品本身的节能减碳效果。四是本土品牌渐成消费新潮流。随着国货质量、品牌和性价比日益提升，国内消费群体对国产本土品牌更加青睐，尤其是新一代消费者更愿意接受具有中国文化元素的“国潮”新品牌，认为本土品牌在理解自身品味诉求上更胜一筹。五是渠道更加网络化。随着电子商务、直播带货、快递物流等网购渠道的兴起，消费者逐步适应线上消费模式，也助长了对电子产品的广泛需求。

为适应并满足国内消费者对电子产品品质化、小众化、绿色化和本土化的需求，电子产品厂家要加快产品研发创新的速度，推动电子产品升级换代加速。要以更高的效率响应市场需求，不断尝试应用新技术研制新产品，以高端供给引领创造新需求，持续在实用新型、外观设计等方面进行改进，以适应个性化多样化高性价比的产品需求。要依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，推动产品的高端化、数字化、智能化、绿色化发展，以培育电子产品消费的新增长点。要增强人机交互便利性，降低农村居民、中老年居民使用门槛，以自主可控、优质有效的供给满足和创造需求。同时，厂商及其供应链上下游合作伙伴也要持续优化电子产品供应链，提供产品全生命周期的售后服务，打通电子产品的回收渠道，促进电子产品的绿色循环发展，向消费者提供高品质、多层次、全方位的产品和服务，深度挖掘不同消费群体的庞大消费潜力。

促进消费和产业双升级，还需更好地发挥政府作用，打造市场化法治化国际化营商环境。找准实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革的有机结合点，系统有力精准施策，增加新型基础设施供给，持续优化创新消费场景，推动电子产品消费进一步稳定和扩大。

一方面，积极顺应消费发展新趋势，优化电子产品消费环境，着力培育网上零售、在线教育、互联网医疗等消费新模式新业态，进一步完善消费者权益保护体系，尤其要保护好消费者的个人信息及隐私。及时出台智能电子产品购买、使用、回收等方面的相关配套规章制度，加快数据脱敏、合规利用的政策和行业标准制定，依法打击“大数据杀熟”等不当利用个人隐私行为以及非法获取隐私牟利的犯罪行为。

另一方面，要加大电子产品升级换代的政策支持，制定相关税收优惠、财政补贴等扶持政策。鼓励厂家加快技术研发创新，支持行业建立健全智能电子产品标准体系，支持厂家完善电子产品销售配送体系和缺陷电子产品召回管理制度，支持各地因地制宜推动电子产品以旧换新、低碳改造、家电下乡，着力消除电子产品使用障碍，构建电子产品消费的良好生态，进一步恢复和扩大电子产品消费。

(责编：杨曦、杨迪)
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