原标题：“超级黄金周”大热之外有大考

“十一”假期人们旅游热情高涨，展现出我国居民消费的巨大潜力，将有效提振下半年消费市场。但大流量也将带来大考验，对此不可掉以轻心。要提高供给质量、优化消费环境、创新服务模式，让消费者与旅游地“长相望”“再回首”。

继最火“五一”、最火暑期之后，近5年来的最火“十一”又将接棒。距离中秋国庆假期还有不到一周，“超级黄金周”的热力已扑面而来。

高涨的出游热情，从多项前期数据中可见一斑。中国国家铁路集团数据显示，国庆黄金周全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。9月15日，假期首日的火车票售票量达2287.7万张，创单日售票量历史新高。民航方面，预计将有2100万余名旅客在假期乘机出行。飞猪发布的报告显示，国庆节假期的国内游产品预订量同比增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍。

今年中秋国庆假期长达8天，金秋时节气候宜人，旅游度假、探亲团圆等出行需求旺盛。各地积极准备，推出精彩纷呈的旅游产品。比如，天津以“洋楼、河、海、山、烟火气”五大文旅核心IP为主线，策划推出约300项“津彩”文旅活动；贵州推出包括“村BA”“村超”等在内的百条精品旅游线路。不少城市还发放了新一轮文旅消费券。随着第三批恢复出境游国家和地区名单公布，出境游也有望在国庆节假期迎来全年峰值。

旅游业覆盖面广、产业链长、开放度高、带动性强，具有“一业兴、百业旺”的乘数效应。今年以来，文旅消费稳开高走强势复苏，并带动餐饮、住宿、交通等服务消费持续扩大，成为消费恢复的重要支撑。“十一”假期旅游热度有增无减，展现出我国居民消费的巨大潜力，将有效提振下半年消费市场。但大流量也将带来大考验，对此不可掉以轻心。

考题一，业态要新、品质要高，旅游供给如何更好满足消费者需求？

随着生活水平的提高和旅游观念的转变，消费者对旅游新形式、新体验、新表达的需求日益强烈，“城市漫步”“跟着课本去旅行”“盖章式旅游”等个性化旅游受到人们青睐。研究显示，当前旅行消费呈现几个新特点：打卡目的地从“热门主流”转变为“小众独特”，出游动机从“游山玩水”转变为“自在松弛”，旅游计划从“周密详实”转变为“未知惊喜”，出游体验从“到此一游”转变为“深度在地”。这也意味着，只要触发了消费者的兴趣点，一些中小城市也可能变成“网红”。面对文旅消费升级的新趋势，各地要大力推进旅游业供给侧结构性改革，创新消费场景，培育新业态新模式。跳出狭隘的“门票经济”思维，充分挖掘整合本地文旅资源，延伸旅游产业链，推动从景点旅游向全域旅游转变。

考题二，服务要优、管理要好，消费环境能不能让游客舒心、安心？

出门旅行，没抢到票的人发愁，抢到票的人也发愁。旅游涉及吃、住、行、游、购、娱等多个环节，消费者在此过程中或许会遇到各种问题。短时间内的集中消费带来的供求关系变化，使得问题可能更加突出。比如，酒店价格“逢假必涨”，甚至有的酒店恶意毁约；跟团游被诱导购物、强制购物，“不买不让走，买少还挨骂”；餐饮购物价格虚高、缺斤短两，服务质量参差不齐。再比如，有的景区超出接待能力售票，人满为患影响体验；有的景区“套娃式”收费，摆渡车变“宰客车”……这样的现象，一到旅游旺季屡有发生。文旅行业正处在复苏阶段，消费信心经不起折腾，城市形象经不起损耗。面对潮涌而至的假期客流，如何提升接待能力和服务水平，考验着城市管理能力。近期，多地发文规范假日期间旅游市场价格秩序，对此要紧抓落实，进一步强化经营主体责任意识，严厉打击旅游市场乱象和突出问题，保障消费者合法权益。

更大的考题，在黄金周之外。假期总会结束，如何将假日经济的效应延续至平日？一方面，要全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，让消费者以更低成本获得更好体验，也能够帮助熨平旅游淡旺季峰谷，避免大起大落。另一方面，要坚持通过旅游业态、服务方式、消费模式等创新，使旅游实现空间和时间上的多样性，让消费者与旅游目的地不仅“喜相逢”，还能“长相望”“再回首”。

(责编：杨曦、杨迪)

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