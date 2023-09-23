于文静 陈冬书 陈春园 杨静 水金辰

原标题：天道酬勤 不负耕耘

9月23日是秋分，我国将迎来第六个中国农民丰收节。放眼广袤田野，牛羊成群、秫熟稻香。今年的秋粮收获来之不易，一些地区经历台风、洪涝等极端天气挑战，各地各部门攻坚克难，广大农民和农技人员全力以赴，为端牢中国人的饭碗不懈奋斗。

金秋的田野，酝酿着收获的希望。这是对辛勤耕耘的致敬，也为经济社会行稳致远夯实了根基。

秋粮丰收在望

在黑龙江省五常市民乐朝鲜族乡振兴村，阳光照在广阔的稻田。不远处的加工车间，不时传来阵阵机械轰鸣声，当地正加快大米生产进度。

“一个多月前田里洪涝挺厉害，抢排积水后，前段时间趁着阳光足我们赶紧喷施叶面肥，很多被水淹过的稻穗又二次扬花了。”红扬有机种植农民专业合作社理事长于殿红感慨地说，从20日便开始小范围收割水稻，预计10月5日前后能全部收完。

“抢”字，是今年不少地方粮食生产的关键词。两千公里之外，在河南省沈丘县，种粮大户王洪涛种了500亩玉米，还有5天左右就要收获了。

“今年夏收时政府支持抢收烘干晾晒小麦，最大程度减少损失，田地晾晒了几天就种上秋粮了。现在玉米长得不错，全程机械化也很方便，在外打工的人只要告诉地块位置，就能请县里农机服务合作社帮着收。”他边说边掰下一个玉米棒，剥开皮，露出饱满的籽粒。

务农重本，国之大纲。

今年全国两会期间，习近平总书记强调，要严守耕地红线，稳定粮食播种面积，加强高标准农田建设，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

今年以来，农业农村部启动实施主要粮油作物大面积单产提升行动，在100个大豆、200个玉米主产县整建制推进，重点推广耐密品种、高性能播种机，并配套精准肥水调控措施。高标准农田建设有序推进，上半年建成高标准农田约3663万亩。

在秋粮生产关键时期，农业农村部派出20多个工作组和科技小分队赴河北、黑龙江、吉林、甘肃等省份指导落实防汛抗旱关键措施，中央财政及时下拨18.9亿元资金支持灾区抗灾救灾，下拨24亿元玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金，对14个省份和新疆生产建设兵团予以补助，促进壮苗稳长、灾后恢复、灌浆成熟、单产提升。

据农业农村部农情调度，今年秋粮面积稳中有增，特别是高产作物玉米面积增加较多。除华北东北部分地区遭遇较重洪涝、西北局部遭遇干旱外，全国面上旱涝灾情总体轻于常年。目前秋粮陆续开镰收获，丰收在望。

“大食物观”指引农业高质量发展

秋高气爽的季节，在江西省吉水县白水镇井冈蜜柚种植基地，漫山遍野的柚子树上挂着沉甸甸的果实，村民忙着施肥、除草。

吉水县有井冈蜜柚9.24万亩。近年来当地通过“合作社+基地+农户”的模式，统一供应种苗和技术服务，引导农户种植蜜柚，投入近300万元购入选果设备进行分选分级，修建贮藏保鲜库，有效延长供应期，提高了经济效益。

“米袋子”“菜篮子”产品丰富、质优价稳，是民生关切，也关系农民收入。

在湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇，2.2万亩螃蟹养殖基地迎来丰收。村民姚若辉和蟹农们站在船上，把沉甸甸的蟹笼从池塘里提起。“我们合作社今年养了200亩螃蟹，产量在2.5万公斤左右，销路很不错，大家盼着能增收。”

“舌尖上的幸福感”，是美好生活的应有之义。

习近平总书记强调，要树立大食物观，从更好满足人民美好生活需要出发，掌握人民群众食物结构变化趋势，在确保粮食供给的同时，保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给，缺了哪样也不行。

在保护好生态环境的前提下，从耕地资源向整个国土资源拓展，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林；从传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展……

今年以来，我国扎实推进盐碱地综合利用，耐盐碱品种加快选育；推广深水抗风浪网箱和工厂化循环水养殖，发展稻虾、稻鱼等生态种养模式；上半年猪牛羊禽肉、禽蛋、牛奶产量同比分别增长3.6%、2.9%、7.5%。食用菌全产业链科技支撑行动全面实施，科研人员开展经济藻类新养殖种质创制，构建高质量健康养殖模式。日益丰富的餐桌，不断增添老百姓的获得感。

汗水洒在希望的田野

汗水，是对土地最朴实的滋养，浇灌着美好生活的希望。

在云南省红河州建水县李浩寨乡小旷野村，冬马铃薯、红薯轮作示范地迎来采挖期。杨万林拿着刚挖出来的红薯，用小刀削开后仔细观察，记录相关情况。

杨万林是建水县薯类产业科技特派团团长、云南省农业科学院经济作物研究所副所长，下田是日常工作的一部分，一把小刀是必备物品。“除了地表观察长势，把薯类切开才能看到更多情况。”他说。

科技特派员们在开展服务中，倾听群众需求，发现产业问题，提出解决方案。“双薯”轮作模式就是杨万林团队研发集成的技术模式，自2022年开展示范应用以来扩展至多个县，年新增粮食（鲜薯）10.34万吨，新增农民收入1.61亿元。

农业丰收、乡村振兴，关键要有发展引路人、产业带头人、政策明白人。

在安徽省安庆市桐城市吕亭镇新店村，千亩稻田丰收在望，返乡创业的汪启航正在田埂边，将农田里多余的积水排出。打造电商平台、拓展农产品销售渠道，他通过农业增效让农户看到希望。

2018年，汪启航上任村党总支书记的第一件事就是解决村庄吃水难问题，推动从市区延伸铺设20多公里的管道，让周边8个村都吃上放心的自来水。这些年村里的路整洁了，河流清了，人居环境提升了。今年他还牵头组织了篮球联赛，各村篮球爱好者自由组队，场内座无虚席。

新店村的变化，是千千万万乡村的缩影。

在去年年底召开的中央农村工作会议上，习近平总书记深刻指出，通过多方面努力，着力打造一支沉得下、留得住、能管用的乡村人才队伍，强化全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的智力支持和人才支撑。

今年以来，相关部门全面实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，面向全国遴选1.8万名农民专业合作社理事长、家庭农场主等新型农业经营主体带头人进行定制化培育，开展农村实用人才带头人培训，提高解决乡村发展建设治理实际问题的能力。

山清水秀、各美其美，村庄展现新颜。目前全国农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例达到91%，农村生活污水治理率达到31%左右，14万个村庄得到绿化美化。

一分耕耘，一分收获。广袤田野上，亿万农民群众和“三农”领域工作者脚踏实地、不懈奋斗，为加快建设农业强国和宜居宜业和美乡村而努力。一个个淳朴而生动的故事，在青山绿水间持续书写。

(责编：杨曦、杨迪)

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