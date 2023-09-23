本报记者 鲁元珍

原标题：提振民营经济发展信心引导民营资本健康发展

市场监管总局近日正式发布《市场监管部门促进民营经济发展的若干举措》，这是7月14日《关于促进民营经济发展壮大的意见》出台以来市场监管部门贯彻落实党中央、国务院决策部署出台的制度举措，对提振民营经济发展信心、依法规范和引导民营资本健康发展具有重要意义。

22条举措聚焦5个方面，回应了民营经济各类关切：一是持续优化民营经济发展环境，持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度，强化制止滥用行政权力排除限制竞争的反垄断执法，完善社会信用激励约束机制，健全失信行为纠正后的信用修复机制。二是加大对民营经济政策支持力度，完善信用信息归集共享，健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系，完善支持政策直达快享机制。三是强化民营经济发展法治保障，持续完善知识产权保护体系，完善监管执法体系，杜绝选择性执法，健全涉企收费长效监管机制。四是着力推动民营经济实现高质量发展，支持民营企业参与标准制定，计量服务中小企业，依法规范和引导民营资本健康发展，推动平台经济健康发展。五是持续营造关心促进民营经济发展壮大的社会氛围，及时推广经验做法。

市场监管总局相关负责人表示，22条举措的发布将极大提升民营企业谋发展、谋改革、谋创新的积极性和主动性，让民营经济这支生力军更有力量，使民营经济迎来更加广阔的发展舞台和更加光明的发展前景。

(责编：杨曦、杨迪)

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