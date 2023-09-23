我国消费市场持续恢复
2023年09月23日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：我国消费市场持续恢复
本报北京9月22日电 记者董蓓22日从商务部获悉，8月份社会消费品零售总额达3.79万亿元，同比增长4.6%，增速比上月加快2.1个百分点；1至8月累计30.23万亿元，同比增长7.0%。升级类商品消费需求持续释放，绿色智能产品受到欢迎。新能源汽车销售旺盛，8月份销量同比增长27%，1至8月同比增长39.2%，占新车销量比重达29.5%。
商务部消费促进司相关负责人表示，8月份，各级商务主管部门组织开展“消费提振年”系列促消费活动，着力提振汽车、家居等大宗消费，促进服务消费，发展新型消费，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，推动消费持续恢复和扩大。
该负责人指出，8月份，全国餐饮收入4212亿元，同比增长12.4%；暑运期间，全国铁路、民航旅客运输量分别达8.3亿和1.3亿人次，均创历史同期新高；暑期档电影票房收入超206亿元，同比增长约1.26倍，为历史同期最高纪录。1至8月，服务零售额同比增长19.4%。
网络零售保持较快增长，新型消费快速发展。1至8月全国网上零售额9.54万亿元，同比增长12.1%，其中实物商品网上零售额7.98万亿元，增长9.5%，占社会消费品零售总额比重达26.4%。
农村消费加快恢复。8月份，乡村消费品零售额4959亿元，同比增长6.3%，增速比上月加快2.5个百分点，比城镇消费品零售额快1.9个百分点。1至8月，乡村消费品零售额3.99万亿元，同比增长7.6%，增速比城镇消费品零售额快0.7个百分点。
(责编：杨曦、杨迪)
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