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第四届跨国公司领导人青岛峰会将举行

本报记者 张翼
2023年09月23日08:55 | 来源：光明日报
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原标题：第四届跨国公司领导人青岛峰会将举行

　　 第四届跨国公司领导人青岛峰会将于10月10日至12日举行，主题为“跨国公司与中国”。国新办9月22日举行新闻发布会，商务部部长助理陈春江、山东省副省长宋军继及相关负责人介绍峰会的有关情况。

　　 “跨国公司是经济全球化的重要参与者，是中国改革开放的见证者，也是沟通国内和国际市场的桥梁，多年来为中国经济的发展作出了重要贡献。中国政府历来重视跨国公司在华投资兴业，持续出台了一系列针对性强、含金量高的稳外资政策。”陈春江说，举办第四届跨国公司领导人青岛峰会，是贯彻落实党中央、国务院关于更大力度吸引和利用外资部署的具体举措，旨在进一步推动完善投资对接的高效平台，做好政策宣介，这既有利于全面展示我国经济发展新成就、新机遇，也有助于提振企业信心，让跨国公司更好搭乘中国发展的快车、便车，共享机遇和红利。

　　 陈春江介绍，本届峰会设置了六大议题，围绕更大力度吸引和利用外资、跨国公司在华发展新实践、产业投资布局新趋势、打造营商环境新成效、数字经济国际合作、绿色低碳高质量发展，致力于把峰会打造成更加精彩、更富成效、更具影响力的沟通渠道和交流平台。峰会期间，将配合开展“投资中国年”活动，举办“创新发展 合作共赢”中国吸引外资政策说明和项目推介会，对国务院最新一批“稳外资”政策进行详细介绍，同时回应当前外资企业在华发展关切，助力外资企业长期稳定发展。峰会期间还将继续发布《跨国公司在中国》系列研究报告。

　　 “我们欢迎跨国公司扎根中国市场，把握中国式现代化新机遇，深度参与中国更高水平对外开放，共同维护开放型世界经济，为全球经济复苏注入新的动能。”陈春江表示。

　　 宋军继告诉记者，峰会与会嘉宾预计超过800人。此次嘉宾邀请主要有3个特点：一是嘉宾层次更高，目前已有316家跨国公司报名，其中世界500强和行业领军企业全球总裁级21人、全球副总裁级30人、中国区总裁级117人、中国区副总裁级96人；二是境外嘉宾更多，已有来自境外33个国家和地区的216家跨国公司报名参会，境外嘉宾人数284人，占总人数的近60%；三是新朋友更多，有92家跨国公司首次参会，之前未参加过峰会的嘉宾135人，约占注册总数的30%，反映出峰会品牌的影响力进一步增强。

　　 本届峰会除开幕式、嘉宾会见、投资促进主题沙龙之外，还将举办跨国公司座谈会、闭门会、中国吸引外资政策说明和项目推介会暨黄河流域投资合作推介会、山东省政府经济咨询顾问会议、山东省产业推介会、跨国公司推介会等一系列交流推介活动。此外，还同时配套设置“跨国公司与中国主题展览”，聚焦新时代跨国公司与中国产业界的合作，展示跨国公司在中国的发展成果、先进技术及合作意向。

(责编：杨曦、杨迪)
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