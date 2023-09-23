人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）当前，构建以新能源为主体的新型电力系统既是满足经济社会高质量发展的要求，也是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体。为助力构建新型电力系统，国家电投22日发布了自主研发的分布式新能源“智慧大脑”——天枢一号智慧系统。

据介绍，天枢一号智慧系统是我国首个综合能源全谱系数智平台。该系统横向贯通源、网、荷、储，纵向融合“云大物移智链”先进技术，集能源监视、预测、调控、分析、运维和服务等近百项功能、千项应用于一体，拥有800个以上核心智能算法，具备百万级并发、千万级计算能力，构建服务用户需求的全谱系应用，实现数十种不同能源的综合管控，助力实现综合能源领域各环节的高度数字化、网络化、智慧化的革新升级，有效支撑了电力系统安全稳定运行和能源保供。

今年6月，国家能源局组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》指出，新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建了新型电力系统的“四位一体”框架体系。

专家认为，当前，可再生能源新增已成为电力新增装机和发电量的主体。与此同时，新能源的不确定性和波动性对电力系统的可靠性和稳定性提出了新的要求。通过云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术在电力系统各环节的应用，对电力保供、能源有序使用提供了工具，更对推动能源绿色转型提供助力。

“截至目前，天枢一号智慧系统已覆盖全国30个省市自治区、1288个县域，部署光伏场站24010座、户用光伏近76万户，设备物联测点1.7亿个，总装机容量接近27000兆瓦。到2023年底，天枢一号智慧系统管控的综合能源总规模将超过40000兆瓦，将成为全球最大的综合智慧能源数字化平台。”国家电投副总经理徐树彪说。

与此同时，我国新型能源体系的关键是能源组成低碳化、能源供应安全化、终端消费电气化、供需平衡智能化，核心是以可再生能源为主体的新型电力系统。

“此次发布的天枢一号系列产品，通过‘大数据+大模型’创新技术，可以实现‘电热冷气多能互补、源网荷储柔性互动’。”国家电投集团综合智慧能源科技有限公司董事长宫兆军表示，在具体的应用场景中，对项目节能减排率提升20%以上，成本节约30%以上，综合能耗降低15%以上，综合能源利用效率提升至75%以上，可再生能源消纳率提升至98%以上。

(责编：杨曦、高雷)

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