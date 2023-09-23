王春

原标题：VR过山车、会动的古画、智慧医院……上海首批元宇宙应用场景成果照进现实

在东方明珠体验高空奇境VR过山车，“身临其境”走进古画里的世界；游览“山海奇豫”，和神兽一起逛灯会过中秋……元宇宙已成为上海四大新赛道之一。去年10月，上海发出20个元宇宙重大应用场景“英雄帖”，吸引了800余家技术与解决方案提供方竞相“揭榜”。经过近一年建设，上海市经信委正式发布的10家上海市元宇宙重大应用场景已基本建成。

9月20日，上海市经信委在工博会上开启“元启之旅”，记者实地体验了元宇宙重大应用场景建设成果。

作为第一个公开表述元宇宙发展创新思路的中国省级政府，上海市政府率先将元宇宙写入“十四五”规划，并在2022年印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》，提出到2025年元宇宙相关产业规模达到3500亿元。上海正前瞻布局，细化“元宇宙”概念落地场景，并在关键技术领域打造新高地。

科技赋能文旅蝶变

上海地标东方明珠，现已成为文旅元宇宙的全新入口。

当电梯升至351米时，一个炫酷的太空世界映入眼帘。这是东方明珠与上海航天联合打造的“星际启元”太空舱项目，也是全国首个“航天+元宇宙”线上线下融合沉浸体验场馆。在这里，你可以在元宇宙中为自己建立一个虚拟身份，可以测量自己在不同星球上的体重。

当电梯降至95米时，一趟遨游城际的过山车驶来。“无限境95米高空奇境VR过山车”项目，让体验者坐着过山车，透过戴着的VR眼镜，有了穿梭上海的摩登大楼，上天下海飞向太空的奇幻体验。

此外，东方明珠还运用VR、MR等数字科技，打造明珠地标乐园“云美术馆”项目，这是国内第一个全数字化建设的地标美术馆。进入“云美术馆”，可以在“元宇宙世界”里看到《千里江山图》和《富春山居图》所描绘的山水丹青，还可以身临其境“走进”《百骏图》中，看骏马或卧或立、或嬉戏、或觅食。

“云美术馆”馆长李雷介绍：“‘云美术馆’由线下物理空间和线上虚拟空间组成，以全新前沿科技为应用基础，从现实空间拓展到虚拟空间，打破时空的限制，运用数字技术的展陈新方式，以及身临其境的沉浸式互动体验，让观众充分感受艺术的力量。”

如何让古老的豫园，焕发出科技的力量？走进豫园，打开“山海奇豫记”小程序，点击“AR互动”，将手机对准不同建筑场景，即可召唤“神兽”，让现实中的神兽灯组穿越到线上，游客可以沉浸式体验一个充满神仙瑞兽、奇花异草、绚烂烟花的东方美学世界。据介绍，该小程序集合游园AR导览、灯谜大会、畅游灯会、山海图鉴、AR体验、AR慢直播六大功能。

“我们可以把元宇宙空间想象成一个跟现实无缝连接的游戏世界。目前，豫园通过融入AR、VR、虚拟空间、数字人、数字藏品等新技术，打造了虚实交互的新商业、新文旅和新娱乐场景。接下来，还将融合不同场景，将‘单机体验’升级为‘联机体验’，带来更好的游玩体验。”豫园科技创新部郑国威说。

元宇宙不仅为古老的豫园带来了新的活力，更转化成了消费力。数据显示，“AR慢直播”观看量达1.4亿、“线下AR”体验量超80万次、发券超300万张。

“数智”破局传统医疗模式

元宇宙、数字孪生、AR技术……这些前沿的技术如何与传统的医院诊疗产生关联？上海的三甲医院已经迈出探索步伐。

在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院，院长周行涛向记者描绘了这样一番场景：医院正尝试应用“元宇宙+5G”裸眼3D裂隙灯显微镜远程诊疗系统，打破本地与远程的空间限制，实现医联体医院或不同院区之间的远程诊断。

据介绍，该系统采用5G技术、数字孪生技术、裸眼3D技术、混合现实技术和人工智能技术，建设数字化诊室；在数字化诊室部署全数字化的裸眼3D眼科诊疗设备，在不同数字化诊室之间实现患者疾病3D影像信息同屏共享。

就诊时如何快速找到不同诊室？通过数智就医空间·VR沉浸式导航，定位当前位置，选择好目的地，患者即可看到一个1∶1还原的医院场景，跟着导航提示前往即可。周行涛表示，未来在此基础上，他们还将整合医院的空间信息、就诊信息，形成真正的数字孪生医院，为患者带来全新的、更便捷的就医体验。

候诊时，市民还可以进入“VR科普馆”：看看飞蚊症患者看到的世界是什么样的，青光眼导致的视野缺损变化情况……沉浸式体验和了解常见疾病的状态和相关知识，切身体会耳鼻喉疾病患者的局部病理变化和急重症的危险。

在运用元宇宙技术赋能医院诊疗方面，瑞金医院提出“元宇宙智慧医院应用”场景，通过数字孪生技术实现医院在“现实世界”与“数字虚拟世界”间的精准映射，打造智慧医院空间，提升患者体验度、医者感受度和管理者掌控度。

未来，元宇宙将催生一大批前沿技术的进步，如3D建模、云计算、区块链等。拥有丰富的人才资源和创新生态的上海市，通过开展元宇宙重大应用场景的标杆示范，将被打造成为元宇宙技术创新的策源地。

(责编：杨曦、杨迪)

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