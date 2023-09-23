原标题：新疆：科技创新让产业焕发新活力

【高质量发展调研行】

◎本报记者 李 禾 滕继濮 张佳星 实习记者 李诏宇

在乌鲁木齐甘泉堡经开区（工业区），新疆隆炬新材料有限公司的自动化设备正在高速运转，白色的原丝进入设备后，通过预氧化以及低、高温碳化“锤炼”后，一束束黑色的碳纤维材料被生产出来；在克拉玛依云计算产业园区，基于强大的数据处理能力，数万口油气水井实现了集中监测、无人值守，油田管理变得高效节能；在伊犁川宁生物技术股份有限公司，玉米、黄豆等通过发酵、提取等环节，变成了高端原料药……

9月12日—19日，科技日报记者在“高质量发展调研行”新疆主题采访活动中发现，科技创新正推动新疆产业高质量发展。

做强“农业芯片”

在昌吉州九圣禾产业园内，一粒粒玉米、小麦种子经过捡穗、精选、脱粒、包衣等生产工序后，封装销往市场。

“通过我们的自动化种子加工生产线，从玉米棒变成优质的种子，只需要90—92小时。”九圣禾种业股份有限公司昌吉生产公司总经理骆世旭说。

种子被誉为现代农业的“芯片”。近年来，九圣禾围绕“种子”做文章，通过搭建科研平台，引进先进理念和技术、优秀人才和优质资源，形成了平台化、数字化、精准化的研发体系。截至目前，九圣禾共有128个自育品种和82个授权经营品种，良种覆盖全国17个省份。

“我们与中国农业科学院、中国农业大学、新疆农业科学院等科研院所建立科技合作关系，拥有稳定制种基地30万亩，带动辐射基地100万亩，平均每亩实现节本增收210元。”九圣禾种业董事长舍亚辉说。

一粒种子的高度自动化生产流程，是科技赋能农业高质量发展的一个缩影。目前，新疆小麦、玉米、棉花制种生产全程机械化率分别达99%、90%、94%，具有全程不落地制种优势，棉花、玉米种子加工技术分别处于国际领先和国内先进水平。其中，棉花、杂交玉米和小麦制种量分别位居全国第一、第二和第五。

新疆维吾尔自治区农业农村厅副厅长武洪斌说，新疆农业育种创新水平不断提升，助力夏粮获得丰收，较上年增加46万吨，创历史新高，总产增量居全国第一。秋粮丰收在望，预计全年粮食增产200万吨以上，总产突破2000万吨。而棉花总产量占全国棉花产量的90.2%，连续29年棉花种植面积、单产、总产、商品调出量居全国第一。

培育优势产业

在新疆的塔城、达坂城，在广东、江苏等地，由金风科技股份有限公司生产的风机正在有序发电。时至今年4月，金风科技共有超过4.9万台风力发电机组遍布全球，风电装机容量已突破1亿千瓦，成为我国第一家总装机容量突破1亿千瓦的风电整机制造企业。

“20多年的风电长跑，金风科技始终将产品和技术创新作为企业发展的核心”金风科技新疆总部公司总经理房忠说，截至今年6月底，公司拥有国内外专利申请超过6700项，各项专利申请数量每年均保持高速增长。当前，企业还在零碳工厂建设、可编程工业机器人应用、智能储能系列装备、能源场站规划设计与建设运维综合解决方案等领域实施了系列科技攻关项目，将进一步构建风电产业创新体系，为带动产业和地方经济高质量发展提供新的科技支撑。

除了新能源产业，通过创新，新疆的传统产业也焕发出新活力。在伊犁州伊宁县纺织产业园，新疆贻程纺织科技有限公司的车间内，机器轰鸣，挡车工们骑着电动车穿梭在生产线旁，开启了高效工作模式。该公司总经理王胜说，目前，企业共有24台气流纺流水线在运转，月生产40支棉纱650吨，年产值1.6亿元。产品主要销往内地和本地的一些企业，“目前订单已订到明年4月份了”。

(责编：杨曦、杨迪)

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