人民网北京9月23日电 （记者杨曦）9月22日，国家统计局在北京举办第十四届中国统计开放日。本届统计开放日以“经济大普查 数说新时代”为主题，宣传第五次全国经济普查，推动社会各界更好了解并支持配合普查工作。

国家统计局党组书记、局长康义指出，第五次全国经济普查是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标进军的关键时刻开展的一次重大国情国力调查，对于深入贯彻党的二十大精神，全面摸清新时代经济社会发展状况，服务推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，具有重要而深远的意义。

康义表示，当前，第五次全国经济普查已进入全面组织实施的关键时期，要把开展主题教育同第五次全国经济普查工作紧密结合起来，搞准搞实普查数据，高质量高水平完成普查任务；希望广大社会公众理解普查、支持普查，真实准确、完整及时地提供普查资料；希望媒体朋友们持续发挥影响力、号召力，以多种方式广泛深入开展普查宣传，努力营造依法普查、科学普查的良好氛围，推动经济普查家喻户晓。

开放日活动分为“查实新时代家底 服务高质量发展”“经济普查惠万家 如实填报促发展”“扎实开展单位清查 保障普查顺利实施”“普查正式登记倒计时100天启动”四个环节。通过视频展示、现场讲述等形式，科普经济普查知识，解答公众关心的普查问题。企业代表、普查员代表与现场观众分享了他们各自的普查故事，媒体代表围绕关心的普查问题进行了现场交流。随后组织媒体基层行活动，跟随普查员赴企业实地了解经济普查清查工作。

(责编：杨曦、高雷)

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