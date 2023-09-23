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部分方向仍有余票！铁路单日售票量再创历史新高

2023年09月23日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月22日，铁路售票量达到2695.2万张，再创单日售票量历史新高。9月13日至22日，铁路已累计发售车票1.99亿张。9月23日，铁路部门开始发售10月7日火车票。10月1日至4日，各个方向火车票充足。

国铁集团客运部负责人介绍，铁路售票量再创历史新高，主要是9月22日开始发售10月6日返程高峰车票，又恰逢周末当天出行旅客增多，同时铁路部门增开的列车车票陆续开售，客座能力进一步增加。铁路部门加强售票高峰期技术保障和值班值守，12306系统运行平稳有序。

该负责人介绍，从9月22日发售的10月6日车票情况来看，高峰期热门方向热门车次车票紧俏，部分方向仍有余票。北京往上海、重庆、成都、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、太原、西安等方向仍有余票，呼和浩特、西安、长春、昆明、南宁、深圳、杭州、青岛往北京方向部分车次仍有余票；上海至北京、合肥、南昌、武汉、成都、重庆、广州等方向仍有余票，昆明、贵阳、深圳、广州、南昌至上海方向部分车次仍有余票；广州至上海、昆明、贵阳、南宁、成都、重庆、武汉、郑州等方向仍有余票，上海、杭州、南昌、贵阳、南宁至广州方向部分车次仍有余票。同时，10月1日至4日，铁路各个方向火车票充足。

该负责人提示，还没有买到车票的旅客朋友，可灵活选择错峰出行或避开热门时段车次，铁路部门增开的夜间高铁部分车次仍有余票，少数运行时间相对较长、始发终到时刻较早或较晚的车次也有余票。根据以往规律，列车开车前一至两天，仍有一些旅客行程变更办理改签退票，建议候补购票的旅客延长候补截止时间，可增加候补购票成功率。旅客朋友还可及时关注铁路部门新增开列车的售票信息，第一时间购票。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、高雷)
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