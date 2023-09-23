人民网北京9月23日电 （记者任妍、李栋）七彩斑斓绘秋景，五谷丰登话丰年。9月22日，2023年中国农民丰收节全国供销合作社（山东泰安）主题日活动在山东省泰安市肥城市安驾庄镇汶阳田为农服务中心举行。活动现场，瓜果飘香，经过春播夏耘的辛勤劳作，种植户们满怀喜悦迎来了自己的“丰收节”。

山东是农业大省，近年来，全省统筹推进乡村五大振兴，现代农业强省建设不断迈出新步伐、取得新成效。据介绍，山东省粮食总产量连续9年稳定在千亿斤以上、连续两年突破1100亿斤。农业的丰产丰收、农村的和谐稳定，为山东省经济社会发展发挥了重要的“压舱石”作用。

中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任候选人陈祖新表示，为农服务是供销合作社的根本宗旨，近年来，供销合作社系统把改革创新作为动力，努力拓宽服务功能、提升服务水平，通过拉紧与农民的利益纽带，吸纳农民专业合作社、家庭农场加入，实现了与农民群众的合作共赢。未来，将同各方齐心协力，支农惠农、兴农强农，必将迎来一个又一个农业丰收季、农民增收年。

本次活动以“五谷丰登 国泰民安”为主题，由中华全国供销合作总社主办，山东省供销合作社，泰安市委、泰安市人民政府，肥城市委、肥城市人民政府承办，旨在搭建产销对接平台，活跃农村消费市场，弘扬中华农耕文明，致敬农民，礼赞丰收。

据了解，本次活动分为四大板块、十项活动，即“展丰收”“助丰收”“晒丰收”“庆丰收”四大板块，供销综合改革成果展、“庆丰收、感党恩”摄影展、传统农耕文明展示、农业社会化服务展示展演、电商助农直播、全国供销合作社日用品采购平台展销活动、泰安特色农副产品展、泰安特色美食荟、非遗技艺展演、农民趣味运动会等十项活动。

“线下”人潮如涌，“线上”也一片火热。电商助农直播专区内，主播们热情洋溢地向镜头前的用户推介当地特色农副产品，通过现场品尝、演示讲解、与用户互动等方式，为地方特色农副产品“打call”代言，与网友们一同分享丰收的喜悦。