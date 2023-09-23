原标题：数字金融点亮丰收节 兴业银行涉农贷款余额超6200亿元

人间秋意浓，最是茶叶香。金秋十月，时值安溪铁观音秋茶采收的黄金时节。“没想到卫星不仅可以监测我们茶园的生长情况，还能为我们送来贷款。”福建省安溪刘金龙茶业有限公司企业负责人高兴地说。兴业银行泉州分行今年通过卫星遥感应用系统为该公司发放了240万元贷款。如今，兴业银行卫星遥感系统从福建安溪起步，开枝散叶，落地中原粮仓河南，成为精准授信的“千里眼”。

近年来，得益于新一代数字技术的蓬勃发展和纵深应用，城乡融合发展成为新趋势。兴业银行胸怀“国之大者”，充分发挥自身金融科技优势，加快数字化转型，以数字技术推动金融服务更加便捷高效向乡村下沉、向农民延伸，灌溉乡村幸福生活，助农民生活越来越美好。数据显示，截至2023年8月末，兴业银行涉农贷款余额超6200亿元，普惠型涉农贷款余额超500亿元。

“登云上线”让金融活水流向“乡村沃土”

“兴业银行‘科特派金融服务专案’，手续简单、利率优惠、无需提供担保，非常适合像我们这样的农业企业，切实解决了我们资金周转困难的问题，真是太好了！”尤溪县久泰现代农业发展有限公司负责人连连感叹。

该公司主营水果种植，运营福建尤溪久泰小镇生态旅游农业体验园，总占地面积10300亩。林静是福建省级科技特派员，负责指导该公司种植技术提升，在工作中了解到企业由于扩大规模而面临经营资金短缺，将企业推荐给兴业银行。兴业银行立即为其制定金融服务方案并开通绿色通道，发放贷款300万元。

科技特派员制度首创于福建，发源于南平，兴业银行积极探索“科特派+金融”乡村振兴新路径，在福建省重要金融基础设施“金服云”线上平台开设“科技特派员金融服务专区”，创设“科特派”金融服务专案，为科技特派员开办、领办、服务的企业、新型农业经营主体、自然人等提供300万元以内的线上信用贷款。今年以来，“科特派”金融服务专案投放金额已超9亿元。

线上融资产品“兴速贷”则是兴业银行以数字科技推动金融更多流向乡村沃土的另一特色产品。借助这一产品，兴业银行不断拓展金融助农融资场景。

在吉林省，该行创新推出兴速贷（粮食购销户专属），为粮食购销核心企业推荐的上游粮食购销户提供线上贷款支持，确保丰收的粮食颗粒归仓，今年以来，该业务已发放1267笔，贷款金额1.67亿元。

在深圳，该行与深圳市大疆创新科技有限公司联合首创农业无人机专属“兴速贷”，产品触达新疆喀什地区、和田地区、阿勒泰地区，黑龙江、河南、河北、湖南、江苏、海南、广东等省，目前已帮助773名农户增产增收。

“万物互联”助力盘活活体生物资产

畜牧业是我国广大农村人口增收致富的有效途径之一，但畜牧业发展前期往往需投入大量资金，属于典型的重资产经营。以往，畜牧业经营者往往只能通过传统抵押品例如房产、土地等进行融资，而最重要的“活体生物资产”，苦于难以监管一直未被多数银行认可。

如何破解畜牧业融资难题？兴业银行创新推出生物资产抵押融资业务，建设了“生物资产数字化监管平台”。该平台利用“物联网+AI技术”，通过安装在生物活体上的智能耳标等物联网设备、养殖场内摄像头辅以AI图像识别，实现7x24小时无人值守智能监管，实现生物活体远程资产监管、在线盘点、异常预警功能。一方面帮助养殖户从“散养、家养”的“养殖1.0时代”向“集约化、标准化、自动化”的“养殖2.0时代”转型，另一方面提高银行贷后监管能力、降低盘点成本，助力乡村振兴。

福建银顶农业科技有限公司即是兴业银行“生物资产数字化监管平台”的受益者，该公司主营种猪的养殖、销售。今年公司规模扩张自有流动资金不足，令企业主十分发愁。了解到企业困难后，兴业银行为企业量身定制了“活体种猪抵押+数字化生物资产监管”金融服务方案，通过部署在客户现场的边缘盒子，远程连接至企业现场摄像头，并依托AI视觉盘点算法，实现抵押物盘点和实时监控,顺利为企业发放贷款500万元。

在湖北武汉，今楚联合育种科技有限公司专业从事种猪基因改良繁育，致力于解决中国种猪行业源头问题。兴业银行通过“活体抵押贷款+生物资产监管”业务模式，融合“物联网+区块链”技术，以900头种猪作抵押为企业发放贷款1963万元，帮助企业“生物资产”变“数字资产”，“数字资产”变“金融信贷”，为养殖业融资开辟了新路径。

目前兴业银行青岛、武汉、南平、昆明、天津、太原、三明等多家分行落地多笔生物资产抵押业务，覆盖荷斯坦奶牛、安格斯、西门塔尔肉牛、能繁母猪、育肥生猪等多类生物资产品种，投放生物资产抵押业务近6亿元，大大提升了养殖户融资可得性。

值得一提的是，近期兴业银行成功办理新疆首笔水产活体抵押融资登记，向新疆三文渔业有限公司授信1亿元，为新疆海鲜养殖基地建设提供了有力金融支撑，助力新疆“海鲜”跃出天山，走向世界。

智慧农批畅通城乡经济循环

金秋时节，我国沃野田畴一派丰收景象。做到颗粒归仓，增产又增收，离不开农产品物流的畅通。从菜篮子、米袋子到果盘子、肉案子，农产品批发市场一头连着市民，一头连着农民，是我国农产品流通体系的重要组成部分。而金融作为经济流通体系的“润滑剂”，无论是打通农产品流通“大动脉”，还是畅通农产品流通“微循环”，都大有可为。

今年6月，人民银行等五部委印发《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》，其中明确，“支持农产品加工流通业做大做强”“加大对农产品加工产业园、农产品电商产业园、产地冷链集配中心、农业国际贸易高质量发展基地建设金融支持力度”。

兴业银行全面加快数字化转型，深入连接农批市场场景，同时配套理财、结算、代发工资等一站式综合金融服务，将智慧农批市场作为发力数字普惠金融、助力乡村振兴的重要阵地。

兴业银行全面加快数字化转型，深入连接农批市场场景

天津市红旗农贸综合批发市场有限公司是天津本地大型农业综合批发市场，年均农产品交易规模保持在300亿元以上，市场内常年经营的商户在3500户以上，农产品供给量常年占据全市的三分之一以上。去年8月，兴业银行结合市场管理个性化需求，为红旗农贸市场免费上线了“智慧农批”市场管理系统，全力打造天津区域首家智慧农批市场。

据介绍，该系统在资源管理、资产租赁、收费管理、商铺管理、质检溯源、进出场管理、疫情防控、市场服务、信息公示等方面，为市场管理方提供一系列系统支持与线上解决方案，助力传统大型农批市场向智慧农批市场的数字化转型。

与此同时，兴业银行同时通过引入农批市场商户的经营数据，打造了符合商户特色的差异化线上审批模型，为商户创设全新线上融资产品——“兴速贷（农批农贸专属）”。该产品深度聚焦规模化农批市场，为市场内从事批发经营的优质小微企业和个体工商户提供信贷支持，是一款纯信用类线上贷款产品，具有随借随还、按需提款的便捷性。

截至8月末，兴业银行已为农批市场基础设施建设提供贷款余额近50亿元，为农批市场内商户提供贷款余额超25亿元，并为18家市场上线智慧农批系统。

从海滨渔场到中原粮仓，从福建的茶山到天山脚下的牧场……兴业银行普惠金融服务，正借助数字之“翼”，跨越山海，点亮农民朋友丰收希望，“贷”来“丰”景美如画。

(责编：崔元苑、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经