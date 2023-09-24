杭州西站（上图，周蕊摄）采用“站城一体化”设计，形成立体交通网络及慢行系统，配套智能管控平台、智能照明、辐射制冷等运行设施。

车站以“云之城”为设计理念，打造“云谷”“云路”“云门”等设施。“云门”（下图，罗春晓摄）可以通过数字灯光等科技手段开启多种“泛光模式”。

雄安站打造车站“智能大脑”，通过智能技术与业务深度融合、数据与服务器资源共享、人员与设备统一指挥，构建面向车站管控和服务的综合性平台，为客运车站的智能化提供有力的平台支撑。图为雄安站外景。

本报记者 张武军摄

图为新建厦门北站外景。

新华社记者 魏培全摄

一座站，一座城，打开一扇扇窗口，讲述一个个故事。翻看党的十八大以来新建高铁站名录，每一座都各具特色。

有的科技感十足，智慧运营、智能管控，成为5G、大数据、人工智能技术在高铁站领域应用的典范；

有的应用新材料、新工艺，推动技术升级、设计突破、应用迭代、布局优化，凸显高铁站建设的巧思与创新；

有的践行绿色发展理念，将节能、降碳贯穿车站建设、运营全生命周期，实现经济与生态效益双赢；

有的匠心独运、富有文化韵味，搭建起现代交通与历史传承相交汇的立体文化展示窗口；

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它们各具特色、各有千秋，成为城市的新地标、新门户。截至2022年底，全国共有1465座高铁站，连接起旅客与城市、城市与路网，通达四方、惠及群众。

（本报记者 李心萍）

《 人民日报 》（ 2023年09月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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