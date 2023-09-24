人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

高铁站看创新（新时代画卷）

2023年09月24日06:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　杭州西站（上图，周蕊摄）采用“站城一体化”设计，形成立体交通网络及慢行系统，配套智能管控平台、智能照明、辐射制冷等运行设施。
　　车站以“云之城”为设计理念，打造“云谷”“云路”“云门”等设施。“云门”（下图，罗春晓摄）可以通过数字灯光等科技手段开启多种“泛光模式”。

　　雄安站打造车站“智能大脑”，通过智能技术与业务深度融合、数据与服务器资源共享、人员与设备统一指挥，构建面向车站管控和服务的综合性平台，为客运车站的智能化提供有力的平台支撑。图为雄安站外景。
　　本报记者 张武军摄

　　图为新建厦门北站外景。
　　新华社记者 魏培全摄

　　一座站，一座城，打开一扇扇窗口，讲述一个个故事。翻看党的十八大以来新建高铁站名录，每一座都各具特色。

　　有的科技感十足，智慧运营、智能管控，成为5G、大数据、人工智能技术在高铁站领域应用的典范；

　　有的应用新材料、新工艺，推动技术升级、设计突破、应用迭代、布局优化，凸显高铁站建设的巧思与创新；

　　有的践行绿色发展理念，将节能、降碳贯穿车站建设、运营全生命周期，实现经济与生态效益双赢；

　　有的匠心独运、富有文化韵味，搭建起现代交通与历史传承相交汇的立体文化展示窗口；

　　…………

　　它们各具特色、各有千秋，成为城市的新地标、新门户。截至2022年底，全国共有1465座高铁站，连接起旅客与城市、城市与路网，通达四方、惠及群众。

　　（本报记者  李心萍）

　　《 人民日报 》（ 2023年09月24日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国农民丰收节 | 快来欣赏丰收的九种姿态！
　　 金秋时节，丰收的喜悦弥漫在空气中。对于农民来说，丰收是辛勤劳作的回报，是生活的物质保障，也是对未来充满希望的象征。2023年9月23日是第六个“中国农民丰收节”，让我一同欣赏丰收的九种姿态，共享丰收的喜悦之情！…
部分方向仍有余票！铁路单日售票量再创历史新高
　　人民网北京9月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月22日，铁路售票量达到2695.2万张，再创单日售票量历史新高。9月13日至22日，铁路已累计发售车票1.99亿张。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部