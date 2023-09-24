新华社济南9月23日电（记者王希、陈灏）第六届中国企业论坛9月22日至23日在山东济南举行。围绕“中国式现代化：中国企业的责任担当”的论坛主题，中外嘉宾以线上或线下方式参会，深化交流对话，开展合作对接。

在23日的主题论坛上，全国工商联主席高云龙在视频致辞中表示，新时代以来，我国各类企业实现快速发展，成为中国式现代化道路越走越宽广的生动写照。中国式现代化是前无古人的伟大事业。企业在现代化进程中的地位作用不可替代。希望广大企业家紧抓创新创造关键，在构建现代化产业体系中大展身手；完善中国特色现代企业制度，在争创世界一流竞争中大展宏图；引领风气之先，在繁荣现代商业文明中大展风采。

国务院国资委副主任王宏志在主旨演讲中表示，企业永远是时代的企业，企业的发展离不开繁荣强盛的国家。新时代新征程上，国资央企将深化同各类所有制企业的沟通交流、互利合作，在践行使命责任上同题共答，在布局现代产业上同向发力，在深化改革创新上同频共振，在应对风险挑战上同舟共济，共同为推进中国式现代化作出更大贡献。

新华社副社长刘健在主旨演讲中表示，企业是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。新华社作为党中央喉舌、耳目、智库，肩负着为中国式现代化建设营造良好舆论氛围的重要职责，也承担着为中国经济建设建言献策和为企业发展鼓与呼的任务。新华社将继续发挥自身独特优势，守正创新，壮大主流思想舆论，更好服务经济建设和企业发展。

山东省委副书记陆治原在主旨演讲中表示，山东锚定“走在前、开新局”，聚焦高质量发展首要任务，加快建设新时代社会主义现代化强省，各行各业都蕴含着合作共赢的重大机遇。山东将以最大诚意、最实政策、最优服务，与各方在产业升级、创新发展、开拓市场、绿色低碳、开放合作上携手并行、共创共赢，共同谱写中国式现代化山东篇章。

论坛发布了《中央企业高质量发展报告（2023）》《2023中国企业舆论传播分析报告》等，举行了中外企业家对话会、科学家讲坛、6场平行论坛和2场圆桌会等一系列活动。

本次论坛由国务院国资委、全国工商联、山东省人民政府和新华通讯社指导，国务院国资委新闻中心、山东省国资委、济南市人民政府和经济参考报社共同主办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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