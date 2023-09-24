订单量增加、需求量旺盛……随着杭州亚运会氛围渐浓，小微企业也感受到了亚运会带来的“红利”，亚运会也带来非一般的消费带动力。

图为各色杭州亚运会徽章。新华社记者 屈凌燕 摄

位于浙江省温州市的苍南县金乡徽章厂有限公司，这几天加班加点赶制新一批杭州亚运会徽章，这段时间正是特许商品的销售旺季。作为全国两家杭州亚运会徽章及非贵金属类产品制造企业之一，其设计生产的产品预计占市场份额60%以上。

“一枚杭州亚运会徽章有20多道工序，层层把关才能从车间走到消费者面前。”董事长陈加枢告诉记者，在接到任务后，公司提前两年成立杭州亚运会专班和多个攻坚小组，除了生产官方指定的吉祥物徽章外，还自行设计周边款式，经组委会审核通过后投放市场。乘着杭州亚运会的东风，公司徽章厂日产量在3万至5万枚左右，预计杭州亚运会徽章产品总产值可达上亿元。

据网商银行小微观察站和企业芝麻信用联合发布的《亚运小微经济观察数据》显示，杭州亚运会的中标供应商中超六成是小微商家；在浙江省超1/4小微商家从杭州亚运会收获了更多订单，更有22%小微企业已经为杭州亚运会提前准备了一年以上。

为杭州亚运会龙舟赛事提供竞技龙舟的厂商来自浙江省杭州市富阳区，富阳祥瑞水上运动器材有限公司为本届亚运会捐赠了26条竞速龙舟，每条龙舟上都拥有15项专利技术，让龙舟拥有完整的图案和平整光滑的外形，重量轻、浮力好、摩擦系数更小，有利于提高速度。

公司负责人唐红斌说，今年销售额已达到1300余万元，同比增长60%。“相信通过杭州亚运会这个窗口，会有更多人关注水上运动。”

杭州亚运会的红利正在惠及更多行业。数据显示，浙江省35.1%的餐饮小微商家表示订单更多了，28.3%的制造业小微企业出现了新的热销商品与服务。小微商家普遍对亚运会成功举办信心满满，为了迎接亚运会，浙江省53.4%的餐饮小微商家打算储备更多原材料、扩大产能，24.1%的企业打算延长经营时间。

随着中秋、国庆双节即将到来，杭州亚运会所产生的赛事经济红利还将持续，为众多小微企业提供机遇，而铆足干劲的小微企业也将为杭州亚运会提供更好的产品和服务。

记者：屈凌燕、张璇

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经