原标题：多款机器人在工博会同台“炫技” 国产机器人加速崛起

昨天(23日)，第23届中国国际工业博览会在上海国家会展中心闭幕。在本届工博会上，机器人、工业自动化以及新一代信息技术展区，合计规模超13万平方米，成为展会的一大亮点，一系列代表智能制造的机器人亮相。

在今年工博会的机器人展区，协作机器人成为众多展商布局的新赛道。得益于视觉识别、运动控制、双臂协同等多项技术的融合，机器人得以在多元化的应用场景中大展身手。

眼前这款协作机器人正与3D相机进行“手眼”配合，当新能源车停好后，它可以准确识别规划路径，自动完成插拔充电过程。当前，该机器人已在一些新能源车充电站投入应用，随着系统等不断升级，未来还可以实现自动洗车等功能。

参展商 杨卓：协作机器人由于它更加柔性，适用于人机混场的一些应用场景。

今年的工博会上，国产机器人的比例大幅上升。以自动化机器人点焊为例，目前在产的镀锌板燃油车，车身有超过2000个焊点，焊接机器人在汽车生产中极为重要，其核心零配件往往依赖大量进口，而如今，该领域的国产化率越来越高。

参展商 范曾：我们现在这个机器人，整个零部件的国产化率能够达到95%以上。到年底，我们整个全国产化的控制系统就会推出。

工业和信息化部数据显示，去年我国制造业增加值占全球比重近30%，制造业规模已经连续13年居世界首位。未来，更多企业会加快智能化、数字化转型步伐，推动中国制造高质量发展。

(责编：申佳平、陈键)

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