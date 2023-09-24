人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告显示：未来3年全国电力需求仍将保持刚性增长

王轶辰
2023年09月24日08:36 | 来源：经济日报
小字号

原标题：报告显示：未来3年全国电力需求仍将保持刚性增长

　　近日，电力规划设计总院发布《中国电力发展报告2023》显示，2022年，我国电力需求稳步增长，全社会用电量达到8.6万亿千瓦时，同比增长3.6%，用电结构持续优化，保持由二产用电向三产、居民生活用电转移趋势。未来3年，全国电力需求仍将保持刚性增长，预计2025年全社会用电量将达到9.8万亿至10.2万亿千瓦时。

　　电力需求增长的同时，我国电力供应保障能力进一步增强。报告显示，截至2022年底，全国发电装机总容量达到25.6亿千瓦，同比增长7.8%；全国发电量8.7万亿千瓦时，同比增长3.6%；“西电东送”规模约3.0亿千瓦时，同比增长4.2%。电力绿色低碳转型步伐加快。2022年新增非化石能源发电装机容量约1.5亿千瓦，占总新增装机容量的83.0%；新增非化石能源发电量约2500亿千瓦时，占总新增发电量的84.0%。

　　电力系统灵活性持续改善。电力规划设计总院电力发展研究院副院长刘强表示，“十四五”时期的前两年，煤电“三改联动”改造规模合计超过4.85亿千瓦，完成规划目标的81%。截至2022年底，抽水蓄能装机容量达4579万千瓦，新型储能累计规模约870万千瓦。新能源消纳问题持续好转，全国风电、光伏利用率达到96.8%、98.3%。未来3年，围绕新型电力系统建设，需要统筹优化布局常规水电、抽水蓄能、风电、太阳能发电、核电和煤电等各类电源。

　　“加快规划建设新型能源体系是当前能源行业的首要任务。”电力规划设计总院清洁能源研究院副院长饶建业表示，在新型能源体系中，电力系统处于中心位置，紧密连接一次能源和二次能源，能够实现多种能源间的灵活高效转换，是供给侧和消费侧的中心枢纽。未来，加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，将是我国构建新型能源体系的重中之重。

　　报告预计，2024年至2025年，全国电力供应保障压力仍然较大。极端气候显著推高电力负荷，结合当前电源、电网工程投产进度，预计2024年电力供需紧张地区为14个。

　　面对电力需求的刚性增长和构建新型电力系统的需要，刘强认为，新能源安全可靠替代水平亟待提升。当前，新能源大规模发展但实际运行中提供的可靠容量不超过5%，且大多不能提供转动惯量，尚未形成可靠替代。为实现电量替代+容量替代+安全稳定替代的可靠替代要求，还需积极应用“传统技术+新型技术(风光功率预测技术、一体化控制技术、新型储能、负荷控制技术等)”探索多种实现模式。

　　另外，全国统一电力市场体系作用不容忽视。刘强说，在新型电力系统运行特性变革、新能源高速发展、多元矛盾亟待协调、电力安全保供以及多市场有效衔接等发展需要的情况下，全国统一电力市场体系建设面临新的形势，建设全国统一电力市场体系意义重大。

　　电力规划设计总院副院长刘世宇表示，行业与行业之间的融合会激发更大的集成创新，激活产业的发展潜力，例如柔性直流微网、热电冷氢多能变换、智慧一体化调控等集成应用的技术创新，也将带动各个传统行业在终端用能领域的产业链优化升级。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国农民丰收节 | 快来欣赏丰收的九种姿态！
　　 金秋时节，丰收的喜悦弥漫在空气中。对于农民来说，丰收是辛勤劳作的回报，是生活的物质保障，也是对未来充满希望的象征。2023年9月23日是第六个“中国农民丰收节”，让我一同欣赏丰收的九种姿态，共享丰收的喜悦之情！…
部分方向仍有余票！铁路单日售票量再创历史新高
　　人民网北京9月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，9月22日，铁路售票量达到2695.2万张，再创单日售票量历史新高。9月13日至22日，铁路已累计发售车票1.99亿张。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部