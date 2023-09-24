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山上兴文旅 山下盛产业

记者 张国圣 李宏
2023年09月24日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：山上兴文旅 山下盛产业

提起垫江，人们就会想到绵密的垫江石磨豆花、芬芳的太平牡丹和全国水稻制种大县。这些金字招牌的背后，既是明月山脉所赐天然资源，也是数字赋能城乡的实践所获。

听风声、闻蝉鸣、观繁星，天然氧吧愉悦身心……走进青山叠翠、满目皆绿的明月山，既有“绿水青山”的生态之美，也有“露营温泉”的休闲之趣，还有“牡丹画廊”的文化之享。一年四季，在210平方公里的明月山乡村振兴示范带，每个人都能找到适合自己的放松方式。

“山上兴文旅、山下盛产业”。明月山上，加快建设的全国山水牡丹旅游胜地、正在绘就新时期垫江版“富春山居图”。明月山下，30平方公里的高新区主战场，聚焦先进材料、汽摩装备、食品药品及农产品加工三大主导产业，高速推进新型工业化建设；在10平方公里的东部新区新平台，以建设城市会客厅和商业中心为目标，推进新型城镇化建设；在1000平方公里农产品主产区，正在推进农业现代化建设。

依托明月山的天然优势，城区绿色发展也相得益彰。称之为垫江城市名片的三合湖湿地公园，按照“未来之城”的构想，正在打造“休闲运动、健康旅游、生态科普”“科技元素+智慧设施”相融合的现代滨水智慧公园。初秋时节，蓝天白云与清澈的湖水交相辉映，市民园中漫步，舒适惬意。

除了“生态”优美，提升垫江“颜值”的还有“智慧农业”。秋收时节，沙坪镇毕桥村智慧农业示范基地，一片金黄色的稻田，在阳光的照耀下，宛若一幅迷人的丰收画卷。工作人员通过智慧农业管理平台，对3000多亩水稻进行全天候智能监测和精细管护。

“哪块地的水稻已经成熟，AI诊断模型就通知工作人员，需要在一周内进行收割。”毕桥村党支部书记章开明说，在智慧农业示范基地安装了最先进的小型气象土壤站、视频监测站、北斗农机导航盒子等90多台设备，全面监测各要素数据；数套智能无人机、智能农机，实现从种到收的全程无人化作业；生产管理系统，建起了人机劳作、气候土壤等管理档案，实现了全流程、全要素的规范管控。遍布田间的传感设备，让农事决策愈发“聪明”。

(责编：申佳平、陈键)
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