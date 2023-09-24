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“2023数商兴农庆丰收”活动启动

记者 张翼
2023年09月24日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：“2023数商兴农庆丰收”活动启动

　　 由商务部电子商务司指导开展的“2023数商兴农庆丰收”活动23日启动，将持续至10月22日。

　　 23家中国电商乡村振兴联盟成员单位推出38项促销帮销举措，涵盖产销对接、商家帮扶、人才培养、信息服务、宣传推广等内容，包括开设大豆、主粮等网络消费专区专场，推出农特产购物节、产地溯源、寻鲜采摘、“数商兴农”进县域、“消费+土特产”品牌创新等特色活动，开展“直播+原产地”“直播+产业带”“直播+地标”等促销活动。

　　 作为商务服务乡村振兴的重要举措，“数商兴农”已在13个省市开展进地方活动，通过中国电商乡村振兴联盟帮助脱贫地区、乡村振兴重点帮扶县等对接销售额超500亿元。

(责编：申佳平、陈键)
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