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原标题：十年来，这一盛会见证中阿共建“一带一路”合作

贺兰山下，塞上江南，一场盛会如约而至。9月21日，第六届中国－阿拉伯国家博览会在宁夏银川开幕。

中阿博览会于2013年首次举办，至今已十年。今年适逢共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，这一盛会已成为高质量共建“一带一路”的重要平台，见证中阿经贸发展的强劲韧性和蓬勃生机，中国和阿拉伯国家务实合作稳步向前，中阿战略伙伴关系不断深化。

“我想进一步打开中国市场”

在异国风情浓郁的国际展区，本届中阿博览会主宾国沙特阿拉伯展馆格外引人注目。

椰枣是阿拉伯国家重要的出口农产品之一。在摆放着沙特特色椰枣的展柜前，不时有人上前询问，展柜负责人艾哈迈德·艾拉博迪热情邀请人们先“尝”为快。他告诉记者：“去年这款椰枣销往北京，今年椰枣又卖到香港。借助中阿博览会这一平台，我想进一步打开中国市场。”

第一次参展的沙特阿拉伯卡西姆帕尔马椰枣公司有23个椰枣园，年产量8万吨。董事长阿普杜拉·阿热比迪说：“中国拥有巨大的消费市场，很有潜力。我这次参会，希望寻找合作伙伴，建立销售渠道。”

2008年，中沙两国建立战略性友好关系。2016年，习近平主席访问沙特，中沙关系成功升级为全面战略伙伴关系，双边关系发展进入“快车道”。2022年，习近平主席再次访问沙特，两国元首签署首份《中沙全面战略伙伴关系协议》。

从2013年中国成为沙特第一大贸易伙伴，到近两年沙特成为中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴，从位于沙特西部小城的中沙延布炼厂到坐落于福建古雷石化基地的古雷乙烯石化项目，从阿尔舒巴赫2.6吉瓦光伏电站建设到5G通信、探月的合作……在元首外交引领和推动下，中沙各领域合作阔步前进。

在本届博览会上，中沙将继续推进深化园区国际合作、金融合作、能源合作等，推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接。

沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长、沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰说，习近平主席2022年访问沙特并出席中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”，与阿拉伯国家领导人达成了许多共识，就多个领域合作达成一致，“建立了一个高层次框架，促进阿中企业在经济、贸易、投资等领域的交流合作”。

“这是难得的机会”

十年携手，十年奋进。习近平主席多次向中阿博览会致贺信。习近平主席的寄语，为中阿博览会发展与中阿合作指引方向，注入活力——

2013年，习近平主席的贺信指出，“本届中国－阿拉伯国家博览会以‘传承友谊、深化合作、共同发展’为宗旨”，“对推进双方全方位交流合作很有意义”。

2019年，习近平主席的贺信点明博览会的作用：“本届博览会为双方深化务实合作、推动共建‘一带一路’高质量发展搭建了有益平台。”

2021年，习近平主席的贺信肯定中阿合作成就：“近年来，中阿双方不断加强战略协调和行动对接，共建‘一带一路’合作成果丰硕，中国持续保持阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。”

如今，中阿博览会已成为集高层对话、经贸促进、会展洽谈等功能于一体的国际性博览会，为深化中阿经贸合作和推动中阿人文交流发挥积极作用。十年来，中阿博览会共有112个国家和地区、6000多家中外企业、超过40万客商参加，累计签订各类合作项目1200多个，涉及现代农业、高新技术、能源化工、生物医药等多个领域。

在中阿博览会平台助力下，宁夏青年杨万龙将跨境电商业务越做越红火，业务已覆盖数十个国家和地区。网上接单、海外仓库直接发货、客户签收付款……电子产品、生活百货等千余种产品沿着“云丝路”飞往海外。今年再次参会，杨万龙想通过这个国家级、国际性平台，推广团队研发的专门面向阿拉伯国家的跨境电商数字贸易平台。

马来西亚外资企业德西恩（实业）有限公司是经中阿博览会牵线搭桥落户宁夏的外企之一。展台上琳琅满目，猴头菇咖啡、猴头菇奶茶、螺旋藻片、螺旋藻方便面等产品十分引人注目。“这是难得的机会。我们希望充分展示自己的产品，有机会与阿拉伯国家实现合作。”公司工作人员杜维军说。

“令众多阿拉伯国家获益匪浅”

在卡塔尔卡亚特农场里，技术人员在手机上轻轻一点，就能远程控制40多个光伏大棚的“水-肥-雾-温-药”一体化系统，为芒果、香蕉等作物生长降温。如今，借助中国先进技术和设备，卡塔尔可实现一年四季种植蔬菜水果。

从2013年首次在阿拉伯国家试验，到2015年设备出口，再到今年向20多个阿拉伯国家推广，来自中国的智能节水灌溉技术在万里之遥的阿拉伯国家生根发芽，结出硕果。

十年来，共建“一带一路”倡议获得阿拉伯国家积极回应。中国已同20多个阿拉伯国家以及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。阿拉伯国家联盟负责经济事务的助理秘书长、本届博览会阿盟代表团团长阿里·本·易卜拉欣·马利基感慨地说，今年适逢共建“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”合作建立在互利共赢和相互尊重基础上，“令众多阿拉伯国家获益匪浅”，倡议积极推动全球经贸、经济增长和可持续发展，“符合整个国际社会的期许，在世界范围内广泛受到欢迎”。

在埃及开罗，由中建承建的新行政首都中央商务区将成为埃及新地标；在阿联酋迪拜，由哈尔滨电气集团承建的迪拜哈斯彦清洁燃煤电站是中东首个清洁燃煤电站；在科威特沙漠深处，中科合作的穆特拉住房基础设施建设项目搭建雨水收集系统，在解决40万居民住房问题的同时，还加快了当地的“海绵城市”建设……

十年来，中阿经贸合作生机勃勃，成果丰硕。中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，中阿贸易额从2012年的2224亿美元，增长到2022年的4314亿美元，十年间增长了近一倍。与此同时，中阿经贸合作由传统的能源、贸易投资、工程建设向通信、核能、航天卫星等新兴领域不断延伸。双方在绿色发展、文化教育、新闻广电、青年交流、卫生健康等领域合作也不断实现新发展，广泛造福了中阿人民。中国品牌、中国速度、中国技术获得阿拉伯国家民众的赞誉。

中国和阿拉伯国家因丝绸之路相知相交，书写互学互鉴的历史佳话。如今，中阿弘扬“守望相助、平等互利、包容互鉴”的友好精神，将携手构建面向新时代的中阿命运共同体，一起开创中阿关系更加辉煌灿烂的明天。

(责编：申佳平、陈键)

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