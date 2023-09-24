见习记者 李家欣 本报记者 张士英

原标题：田畴似锦 大地流金

田畴似锦，大地流金。9月23日上午，黑龙江省丰收节主会场活动在抚远市黑瞎子岛镇东安村现代农业示范区举行。

一大早，建三江前哨农场的农民张万保就换上了丰收节的统一服装，开车来到了距家20公里的玖成合作社，参加在这里举行的丰收节分会场活动。此次他不仅参与了分会场的服务工作，还当选为农户代表。

4年前，张万保种植水稻，每亩产量只有800斤。2022年，他在合作社技术人员的帮助下，通过制定精准的土壤施肥除害计划，每亩产量达到了1100斤。张万保成了合作社的忠实社员，每逢有新种子，他总要第一批尝试。“今年我又种了4个新品种，产量老高了！”张万保说。

记者还在主会场活动现场遇见了赫哲族小伙孙广，他正要代表乌苏镇参加农民趣味运动会的顶杠项目。“这是我们赫哲族比试力量的传统游戏。看，那个圆圈里面放着一根木头，两个人抬起木头互相顶，把对方顶出圈的那个人就胜利了。”孙广告诉记者，“今年我承包了300多亩地，马上就丰收了！”

秋天不只是漫山遍野的金黄，在抚远，还有一片红色海洋。现场，果农在欢声笑语中采摘收集蔓越莓，并用收获的果实制作“庆丰收 促和美”图案。

“抚远拥有亚洲最大的蔓越莓种植基地，今年4200亩的基地迎来大丰收，预计鲜果产量可达2700吨，将创历史新高。”谈起蔓越莓，抚远红海植业有限公司总经理李峰滔滔不绝，“冷、酸、沙、湿，这里的自然环境非常适宜蔓越莓生长。”

农民的节日农民来欢庆。庆祝活动现场锣鼓喧天、热闹非凡。台上，《丰收欢歌》《赫哲渔歌》《丰收进行曲》《中国粮食 中国饭碗》等节目轮番上演；台下，观众看得津津有味。

在广阔的龙江大地，一幅幅丰收图景正在铺展。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经